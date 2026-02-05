【三浦工業株式会社】ミウラート・ヴィレッジ編の図録「非水百花譜の世界」が「第41回 愛媛出版文化賞」にて部門賞を受賞

三浦工業株式会社

2026年1月29日、株式会社愛媛新聞社 主催「第41回 愛媛出版文化賞」の贈呈式が愛媛新聞社にて行われ、三浦工業株式会社に隣接する「ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館）」（愛媛県松山市）が編者の図録「非水百花譜の世界」が部門賞を受賞いたしました。

「愛媛出版文化賞」は、愛媛県内在住者、または愛媛県に関係のある図書の中から、優れたものを選んで表彰する賞で、本県出版文化だけでなく広く本県の地域文化発展に寄与することを目的としています。

本図録は、愛媛県松山市出身でグラフィックデザインの先駆者である杉浦非水が手掛けた木版画花弁写生図集「非水百花譜」の全作品をご紹介するものです。美術作品としての視点だけでなく自然科学的な解説も加えた「植物図鑑のような作品集」というコンセプトが評価されました。また、大正・昭和の時代に非水とともに「非水百花譜」を作り上げ、出版された春陽堂（現・春陽堂書店）から、令和の時代に本図録を発行いただいたことは、この上ない喜びです。

受賞の様子

今後も、ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館）では愛媛にゆかりのある芸術作家を紹介するとともに、地元学生のサポートや旬の作家を中心とした企画展を開催してまいります。

今回受賞した図録「非水百花譜の世界」の詳細について

【編者】ミウラート・ヴィレッジ

【発行年】2024年

【判型】22.5ｃｍ×15.2ｃｍ

【頁数】152ページ

【価格】1,980円（消費税込）

※ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館）のウェブサイト等からご購入いただけます。

https://www.miuraz.co.jp/miurart/