TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の各種商品の受注を開始！

株式会社EMTスクエアード（本社：東京都杉並区、代表取締役:宮本秀晃）はTVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品の受注をECサイト「きゃらめる」にて開始いたしました。


▼Tシャツ


▽仕様


価格　：\3,850(税込)


種類　：1種


サイズ：M、L、XL


素材　：綿100％




▼アクリルロゴブロック


▽仕様


価格　：\3,300(税込)


種類　：1種


サイズ：約130×70mm（厚さ10mm）


素材　：アクリル




▼ラバーマット


▽仕様


価格　：\3,300(税込)


種類　：1種


サイズ：約600×350mm（厚さ約2mm）


素材　：表面ポリエステル、裏面PVCラバー




▼B2タペストリー


▽仕様


価格　：\3,300(税込)


種類　：1種


サイズ：B2サイズ　約728×515mm


素材　：ポリエステルスエード　上部のみ紐付き




▼アクリルキャラスタンド


▽仕様


価格　：各\2,200(税込)


種類　：全2種


サイズ：本体 約158×150(mm)　 組立時(高さ）約150mm


素材　：アクリル




▼マグカップ


▽仕様


価格　：\1,650(税込)


種類　：1種


サイズ：H95mm　Φ82mm


素材　：陶器（ストーンウェア）




▼Blistazキーホルダー


▽仕様


価格　：各\990(税込)


種類　：全4種


サイズ：約66×32mm（厚さ約7mm）


素材　：アクリル




▼マグネットステッカー


▽仕様


価格　：各\770(税込)


種類　：全4種


サイズ：85×55mm


素材　：塩ビ、マグネットシート




▼ラバーコースター


▽仕様


価格　：各\660(税込)


種類　：全2種


サイズ：Φ100mm（厚さ約2mm）


素材　：表面ポリエステル、裏面PVCラバー




▼クリアファイル


▽仕様


価格　：各\550(税込)


種類　：全2種


サイズ：約220×310mm


素材　：ポリプロピレン




