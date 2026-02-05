TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の各種商品の受注を開始！
株式会社EMTスクエアード（本社：東京都杉並区、代表取締役:宮本秀晃）はTVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品の受注をECサイト「きゃらめる」にて開始いたしました。
▼Tシャツ
▽仕様
価格 ：\3,850(税込)
種類 ：1種
サイズ：M、L、XL
素材 ：綿100％
▼アクリルロゴブロック
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
種類 ：1種
サイズ：約130×70mm（厚さ10mm）
素材 ：アクリル
▼ラバーマット
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
種類 ：1種
サイズ：約600×350mm（厚さ約2mm）
素材 ：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼B2タペストリー
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
種類 ：1種
サイズ：B2サイズ 約728×515mm
素材 ：ポリエステルスエード 上部のみ紐付き
▼アクリルキャラスタンド
▽仕様
価格 ：各\2,200(税込)
種類 ：全2種
サイズ：本体 約158×150(mm) 組立時(高さ）約150mm
素材 ：アクリル
▼マグカップ
▽仕様
価格 ：\1,650(税込)
種類 ：1種
サイズ：H95mm Φ82mm
素材 ：陶器（ストーンウェア）
▼Blistazキーホルダー
▽仕様
価格 ：各\990(税込)
種類 ：全4種
サイズ：約66×32mm（厚さ約7mm）
素材 ：アクリル
▼マグネットステッカー
▽仕様
価格 ：各\770(税込)
種類 ：全4種
サイズ：85×55mm
素材 ：塩ビ、マグネットシート
▼ラバーコースター
▽仕様
価格 ：各\660(税込)
種類 ：全2種
サイズ：Φ100mm（厚さ約2mm）
素材 ：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼クリアファイル
▽仕様
価格 ：各\550(税込)
種類 ：全2種
サイズ：約220×310mm
素材 ：ポリプロピレン
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■受注サイト：キャラクターグッズ専門ECサイト「きゃらめる」
https://charamerci.jp/
■関連リンク
購入ページ https://charamerci.jp/collections/newpsg
■Xアカウント
https://x.com/charamerci
