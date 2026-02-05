【PARCELLE JEWELRY 梅田店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー梅田店(阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

春の気配がわずかに漂い始める2月。PARCELLE JEWELRY 梅田店では、果実を思わせる色彩とパヴェセッティングの緻密な輝きが印象的な「苺ジュエリー」を期間限定でご紹介いたします。愛らしさに寄りすぎない凛とした佇まいは、大人の装いに静かな遊び心を添える一本です。



また、桜草をモチーフにしたボタニカルリング「Primula（プリムラ）」や、五石の光が静かに連なる「Luce（ルーチェ）」、ローズカットの色彩を楽しむSilverシリーズ「Palette（パレット）」など、新作ジュエリーが店頭に並びます。

また今月は、完成された新作を一堂にご覧いただける「TRUNK SHOW」、約100石の春色ルースと向き合う「STONE marche」、そして希少石とともにフルオーダーのご相談を承る「Caravan」と、内容の異なる三つのジュエリーイベントを開催いたします。ジュエリーを選ぶ時間、宝石そのものに出会う時間、そして一から仕立てる時間まで、さまざまなジュエリー体験をご提供いたします。



TOPIC

■ 【梅田店限定・バレンタイン企画】Strawberry Jewelry

パーセル ジュエリー梅田店のみでご覧いただける「苺ジュエリー」。



熟れた果実を思わせる深い色合いと落ち着いた光沢、宝石を敷き詰めた苺のフォルムは、愛らしさに寄りすぎることなく、指先に凛とした存在感をもたらします。

ふっくらとした地金の量感に、緻密な”パヴェセッティング”を重ねた仕立ては、甘さを抑えた端正な佇まいを見せます。



遊び心を秘めながらも、日常に取り入れやすいバランスに整えられています。大人の装いにそっと彩りを添える、果実をモチーフとしたジュエリーとしてご案内いたします。詳細はパーセル ジュエリー梅田店（06-6345-1089（直通））までお問い合わせください。



2月14日(土)、バレンタインデーまでのご紹介となっております。

NEW ARRIVAL

【新作】苺ジュエリー。大人の装いに遊び心と彩りを添えるベリーたちブラックベリーも人気■ Primula ― 始まりと終わりを宿す二輪の花

「Primula（プリムラ）」は、ラテン語で「桜草」を意味する名を持つリングです。



左右で異なる花のかたちは、冬から春へと移ろう一瞬と、咲き誇る姿を対比させた造形。終わりと始まりが同時に存在する、花の儚さと力強さを一つの指先に表現しています。

繊細な花弁の重なりと色石の配置により、愛らしさの中に静かな華やかさを備えたデザイン。「フォトブック」掲載以降、多くのお問い合わせをいただいてきた「ボタニカルシリーズ」の一作です。

梅田店では、総数30点を超えるバリエーションをご用意いたしました。1本での着用はもちろん、「苺ジュエリー」と重ねたり、2本で花束のように組み合わせたりと、装いに合わせた選び方をお楽しみいただけます。

花の儚さと力強さを指先に苺ジュエリーとの重ねづけプリムラを2本重ねて【新作】プリムラ：税込90,200円より(K9YG(PTP)・天然石・ダイヤモンド)■ Luce ― 五石に宿る光

Luce（ルーチェ）は、小粒のカラーストーンを五石、端正に並べたリングです。



澄んだ空気の中で光を集めるような落ち着いた輝きが、指先にさりげない彩りを添えます。

三点留めの繊細なセッティングにより、宝石本来の光を自然に取り込み、奥行きのある発色を引き出すお仕立て。1本でのさりげなさから、重ねることで、また表情を変えます。

日常に取り入れやすい量感と整った配色が特徴の、季節を問わず身に着けていただけるジュエリーです。装いに合わせた組み合わせをお楽しみいただけます。

【新作】ルーチェ：参考価格 税込53,900円(ピンクサファイア・Sブルートパーズ・ペリドット・シトリン・Gガーネット)指先にさりげなく彩りを重ねづけるとまた違った印象に■ Palette ― ローズカットが描く色彩の重なり

Palette（パレット）は、アンティーク期に愛されたローズカットの宝石を主役に据えたリング。一点ごとに異なる石の配置と、3種の地金表情からお選びいただける「Silverシリーズ」のひとつです。

K18プレーティングの温かみある黄金色には、ブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを組み合わせ、華やかな配色に。

ロジウムプレーティングの白銀色には、ブルーやピンク、グリーンの宝石を留め、清涼感のある印象に仕上げています。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルは、黒の縁取りによって宝石の色と輝きを際立たせ、落ち着いた深みをもたらします。

地金の量感はそのままに、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。日常に取り入れやすく、配色と質感の違いをお楽しみいただける新作リングです。

【新作】パレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

JEWELRY EVENTS

【新作】パレット・K18プレーティング【新作】パレット・ロジウムプレーティング【新作】パレット・ブラックプレーティング

2月のPARCELLE JEWELRY 梅田店では、新作ジュエリー、色彩豊かなルース、そして希少石によるオーダー相談までを一度にご覧いただける三つのジュエリーイベントを開催いたします。

まず「TRUNK SHOW」では、8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングやペンダント、あこや真珠や黒蝶真珠を使用した「Pomme」など、通常店頭には並ばない新作や復刻デザインが二日間限定で揃います。完成されたジュエリーの魅力を集中的にご覧いただける機会です。

続く「STONE marche」では、「レモンクオーツ」、「エメラルド」、「ペリドット」、「ロードクロサイト」など、春の訪れを感じさせる色幅豊かなルース約100石をご紹介いたします。宝石そのものを選び、その場でお仕立てのご相談も承ります。

そして「Caravan」では、デザイナー兼バイヤー宮本陽子が買い付けたばかりの希少石を中心に、カスタムオーダーからフルオーダーまで直接ご相談を承ります。

■ TRUNK SHOW ― 2月5日(木)・6日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は、”クラシカル”をテーマにお届けいたします。

8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングおよびペンダント。17面体に整えたダイヤモンドは、一般的なブリリアントカットに比べて面が広く、白く澄んだ輝きが特徴です。プラチナの土台に泡留めを施すことで、光を多く取り込み、端正な煌めきを引き出した仕立てとなっております。

あこや真珠やガンビエ産黒蝶真珠を主役に据えた「Pomme（ポム）」リングも登場いたします。これまでカラーストーンで展開してきたシリーズを真珠で再構成し、ホワイトからメタリックブラックまで、色幅の異なる真珠を用いたバリエーションをご覧いただけます。

そのほか、テーパーカットのサファイアを一列に配したリングや、PARCELLE JEWELRYの創業者・成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が買い付けたルビーをあしらった「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ダイヤモンドやアクアマリンで構成した「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、多種多様なジュエリーを取り揃えております。

2月の「トランクショー」、テーマは”クラシカル”【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)■ STONE marche ― 2月14日(土)・15日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる二日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。

2月は、春の気配を感じさせる色彩豊かなラインアップをご紹介いたします。菜の花を思わせる「レモンクオーツ」、新芽のような「エメラルド」や「ペリドット」、温かみのあるピンクが印象的な「ロードクロサイト」など、季節の移ろいを映す宝石が揃います。

あわせて、2月の誕生石であるアメシストは、濃淡やカットの異なる複数の表情をご用意いたしました。なかでも、鉱山閉山により流通量が限られる「カシャライ産アメシスト」は、大粒のルースをご覧いただけます。カットによって際立つ深い紫の輝きが特徴です。

また、バレンタインの時期に合わせ、ハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドも登場いたします。宝石の色や形からお選びいただき、ジュエリーへのお仕立てのご相談も承ります。職人による手作業のため、お渡しまでにおよそ三か月ほどお時間を頂戴しております。

春色が揃う、色幅豊かなルース。選ぶ時間そのものを楽しめるラインアップバレンタインらしいハートシェイプも2月の誕生石アメシストでリングにお仕立て■ Caravan ― 2月28日(土) ― パーセル ジュエリーの創業メンバーが特別相談会を開催

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/p/DTWhHn9k_1j/?img_index=1)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

2月のテーマは「希少石」。宮本陽子が通常の店頭ではご紹介の機会が少ない宝石を中心に揃えました。宮本自身も初見であったものや、一点のみの入荷となったルースなど、入手経路や産地が限られる石をご紹介いたします。

「ジェレメジェバイト」「ヴァイリネナイト」「カラーチェンジジルコン」「アンダリュサイト」など、流通量が少ない宝石が並びます。いずれも当日のみのご案内。まさに宝石との”巡り合わせ”です。

気に入ったルースは、その場でジュエリーへのお仕立てをご相談いただけます。既存枠へのカスタムオーダーに加え、フルオーダーにも対応し、宮本が石を実際に配置しながらデザインスケッチを行いご提案いたします。初めての方でも工程をご覧いただきながら進めてまいります。完成品のお渡しまでには、約3か月のお時間を頂戴しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。