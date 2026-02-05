ジョンソンコントロールズ、FORTUNE（フォーチュン）誌の「世界で最も賞賛される企業」に再び選出

ジョンソンコントロールズ株式会社

スマートで安全かつ健康的、そして持続可能なビルソリューションのグローバルリーダー、ジョンソンコントロールズ(https://www.johnsoncontrols.com/)（NYSE:JCI）は、この度、FORTUNE誌の2026年「世界で最も賞賛される企業」の1つに再び選出されました。

今回の選出は、当社がデータセンターや医療機関、製薬業界など社会的重要性の高い施設に先進的な技術・サービスを提供することで、効率やパフォーマンスの向上に貢献した点が評価されたものです。これは全従業員の献身的な取組み、そして全世界に展開するフィールド組織によって、安定した品質と高い信頼性が実現できていることの証でもあります。

FORTUNE誌は、コーン・フェリー社と共同で革新性、経営の質、社会的責任、コミュニティと環境に対する社会的責任、才能のある人材を引き付け、維持する能力など、9つの企業評価属性に基づいた調査によって「世界で最も賞賛される企業」を選出しています。

詳細はジョンソンコントロールズの公式サイト(https://www.johnsoncontrols.co.jp/insights/2026/feature-story/johnson-controls-named-to-the-fortune-worlds-most-admired-companies-2026-list)でご確認ください。

ランキングの詳細については、FORTUNE.com(https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/)をご覧ください。（英文）

ジョンソンコントロールズ インターナショナルについて

ジョンソンコントロールズ（NYSE:JCI）は、エネルギー効率化や脱炭素化、熱管理、そして社会生活に不可欠な重要施設のパフォーマンス向上におけるグローバルテクノロジーリーダーとして、データセンター、医療施設、製薬産業、先端製造業、高等教育機関などの成長産業で求められる高い精度とレジリエンスを備えた運用を支援するとともに、お客様がエネルギーをより生産的に活用し、炭素排出量を削減できるようサポートしています。140年以上にわたり、ジョンソンコントロールズは真価の問われる重要な分野で確かな実績を積み重ねてきました。 先進技術、ライフサイクルサービス、そして業界をリードするフィールド組織を強みに、お客様のパフォーマンス向上や目標達成、そして社会の発展に貢献しています。詳細はwww.johnsoncontrols.com(https://www.johnsoncontrols.com/)をご覧いただくか、SNSで@JohnsonControlsをフォローしてください。

ジョンソンコントロールズ日本法人について

ジョンソンコントロールズ株式会社は、ジョンソンコントロールズ インターナショナル（Johnson Controls International, Plc.）の日本法人（本社： 東京都渋谷区、 代表取締役社長：松下 太郎）です。建物のライフサイクルを通じた効率化を促進する中央監視、自動制御機器、空調冷熱機器、冷凍機、セキュリティシステムの設計、施工、保守、ならびに運用コンサルティングを提供しています。国内での導入業種はオフィスビル、商業施設、医療機関、教育機関、スポーツ施設、交通機関、データセンター、工場など多岐にわたり、数多くのランドマーク的存在の建物における施工実績があります。1971年6月設立。国内45事業拠点。詳細はwww.johnsoncontrols.co.jp(http://www.johnsoncontrols.co.jp/)をご覧いただくか、Facebookでhttps://www.facebook.com/johnsoncontrols.jp.be/もしくはXで@JCI_jpをフォローしてください。