【2/5予約開始】“3秒”で高さが合う、心地よさ。ソファやベッド横を快適にする、折りたたみ昇降テーブル『イージーリフト デスク 60』が登場。

Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋 良介・笹森 広貴）が展開するスポーツ・アウトドアブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、2026年2月5日（木）より、レバー式昇降システムと折りたたみ機能を搭載したサイドテーブル『イージーリフト デスク 60（EasyLift Desk 60）』の予約販売を開始いたします。また、本製品の発売を記念して、予約期間中にご使用いただける「1,000円OFFクーポン」を配布いたします。

自宅のソファやベッドで過ごす時間が増える中、「テーブルの高さが合わず姿勢が辛い」「常設すると部屋が狭くなる」といった悩みに応えるため開発。従来のネジ式調節（約20秒）の煩わしさを解消し、わずか「3秒」で最適な高さに変えられる快適さと、必要な時だけ取り出して使える機動力を兼ね備えた、暮らしをサポートする一台です。

■ 予約販売記念キャンペーン

新生活のスタートを応援するため、期間限定で1,000円OFFクーポンを発行いたします。

開始時期： 2026年2月5日（木）より

特典内容： 通常価格より1,000円OFF

適用方法： 以下の商品ページにてクーポンを取得・適用ください。

Amazonで詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK713T8G楽天市場で詳細を見る :https://bit.ly/4qizZv6Yahooショッピングで詳細を見る :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/p0384hte60.html

■ 開発背景：リビング・寝室の「居心地」をアップデート

ソファでコーヒーを飲む時や、ベッドサイドで読書をする時、既存のローテーブルやサイドテーブルでは「帯に短し襷に長し」で、無理な姿勢になりがちでした。

私たちは、使う人の体格や座る場所（ソファ、ベッド、椅子）に合わせて「瞬時にジャストな高さ」を作れること、そして生活動線の邪魔にならない「片付けやすさ」を重視し、機能性とインテリア性を両立させました。

■ 『イージーリフト デスク 60』 4つの特徴

1. 【3秒昇降】 レバーひとつで、ストレスフリーな高さへ

電源が必要ないロックレバーを採用し、従来のネジ回し式で手間取っていた高さ調節を「3秒」に短縮しました。63cm～92cmの間で無段階に調整できるため、深いソファに座っている時は低めに、ベッドの上で食事をする時は高めに設定するなど、その時々の姿勢に「イージー」に合わせられます。

2. 【2WAYスタイル】 横に置くのも、引き寄せるのも自由

片側支柱（一本脚）タイプのため、ソファやベッドの「横」に置くサイドテーブルとしてはもちろん、脚部を家具の下に差し込んで天板を体の手前に「引き寄せる」使い方も可能です。

コの字型の薄型脚部により、身体の近くでタブレット操作や読書、軽食を楽しむことができます。

3. 【すっきり収納】 使わない時は、視界から消せる

天板を90度垂直に倒せる折りたたみ機構を搭載。使用後はスリムに畳んで、ソファの裏や家具の隙間（約9cm～）に収納できます。部屋の動線を塞がず、掃除の際も邪魔になりません。「必要な時だけサッと出す」という身軽なスタイルを提案します。

4. 【安心設計】 揺れにくい支柱とストッパー

40mm角の異形鉄パイプを採用し、耐荷重15kgを実現。片側支柱タイプながら、飲み物やPCを置いてもグラつきにくい設計です。また、キャスターにはストッパーを搭載。使用中にテーブルが勝手に動くのを防ぎ、ベッドサイドなどで手をつく際の不意な移動を抑制します。（※立ち上がり補助手すりとしての使用はご遠慮ください）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79792/table/859_1_ed9b937635fc9ef5d2ad96094a2f55f6.jpg?v=202602050521 ]PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



