フクヤキャラ福くじ「とっとこハム太郎」2月28日（土）より順次再販売開始！

株式会社フクヤ

株式会社フクヤ（本社：東京都中央区 代表取締役社長：齋藤潤一 以下当社）は、ご好評につき、キャラ福くじ「とっとこハム太郎」の限定アイテムが当たるはずれなしの店頭くじを2026年2月28日（土）より順次再販売いたします。

くじは6等級に加え、最後のくじを引いたお客様が必ずもらえるラスト福賞で構成されています。天使をテーマにしたキャラ福くじ限定描き起こしイラストを使用した限定デザインです。店舗から無くなり次第終了となります。

・フクヤキャラ福くじ「とっとこハム太郎」ラインナップ

【A賞】<全1種>：「BIGぬいぐるみ」 × 2本

約32cmのBIGなハム太郎のぬいぐるみ！

天使テーマの新規描き起こしイラストを立体化

【B賞】<全3種>：「マルチケース」 × 12本

描き起こしイラストを使用したマルチケースはハム太郎、リボンちゃん、ねてるくんの3種類！

小物を入れて持ち歩いてくださいね♪

【C賞】<全6種>：「ぬいぐるみ」 × 12本

ハム太郎、こうしくん、リボンちゃん、マフラーちゃん、ちび丸ちゃん、かぶるくんの6種のぬいぐるみ

約13.5cmと一緒におでかけしやすいサイズ💗

【D賞】<全9種>：「ラバーコースター」 × 18本

描き起こしイラストを使用したラバーコースターです！

並べて飾っても可愛い💗

【E賞】<全9種>：「ワッペンバッジ」 × 18本

描き起こしイラストを使用したワッペンバッジです💗

9種のランダムになっています！安全ピン付きなのでお好きなところにつけてくださいね♪

【F賞】<全9種>：「アクリルキーホルダー」 × 18本

描き起こしイラストを使用したアクリルキーホルダーです♪

全てボールチェーン付きでお出かけにもピッタリ💗

【ラスト福賞】＜全1種＞：「ランチトートバッグ」 × 1本

最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞にはランチトートバッグ！

お昼の時間が楽しくなる可愛いアイテムです💗！

・フクヤキャラ福くじ「とっとこハム太郎」概要

商品名 ： フクヤキャラ福くじ「とっとこハム太郎」

発売日 ： 2026年2月28日（土）より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なります

価格 ： 1回 770円（税込）

展開場所 ： フクヤ公式ホームページよりご確認いただけます

https://www.fancy-fukuya.co.jp/locate/202602tottokohamutaro_kuji/

権利表記 ： (C)河井リツ子／小学館

・フクヤキャラ福くじ「とっとこハム太郎」アンケートキャンペーン

くじを購入し、くじ券のQRコードからアンケートに答えて下さった方の中から抽選で2名様に「A賞BIGぬいぐるみ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします！

応募期間：2026年2月28日（土）~2026年3月28日（土）

※FUKUYA ONLINEへの会員登録（無料）が必要です

※キャンペーンの締め切りには期日があります

※ご当選者様につきましては4月上旬以降にメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

『フクヤキャラ福くじ』 は、株式会社フクヤが企画製造販売する店頭で購入できるくじです。

公式サイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/c/cat05/

公式 X ：https://x.com/fukuya_kuji

※画像はイメージです。

※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。