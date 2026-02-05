元広島東洋カープ「赤塚 健利」が CLUB REBASEに新加入！

REBASE株式会社

REBASE株式会社（東京都千代田区）が運営する社会人野球クラブチーム「CLUB REBASE」は2026年シーズンに向け、「赤塚 健利」投手が新たに加入することを発表しました。

赤塚 健利 投手 はプロ野球、広島東洋カープでのプレー経験を持ち、身長195ｃｍ、体重118ｋｇの恵まれた体格とフォースプレート（床反力計）で広島東洋カープの球団最高記録、7000Wを記録するなど高い身体能力を兼ね備えており、その圧倒的なフィジカルと最速153km/h の直球を武器にチームの投手陣をけん引する存在としてCLUB REBASE の更なる飛躍を支えることが期待されます。

今回の加入により、チーム戦力のバランスが強化され、都市対抗出場、そして全日本クラブ選手権での更なる飛躍が期待されます。

なお、CLUB REBASEのチーム編成は現在も進行中であり、今回の発表はその一部となります。今後の動向についても、改めてお知らせしていく予定です。

CLUB REBASEは、競技歴やこれまでの立場にとらわれることなく、「もう一度、本気で野球に挑戦したい」という意志を大切にしたチームづくりを行っています。

【チーム概要】

CLUB REBASEは、キャリア豊富な元プロ野球選手や社会人企業チーム出身者、さらには下部組織である「神田Rebaseポニー」出身の若手選手まで、幅広い年齢層と経験を持つ選手が集うクラブです。

特に注目すべきは、運営母体であるREBASE株式会社の独自の育成・指導を受け、成長を遂げた選手たちの存在です。

現在、主軸としてチームをけん引している彼らの活躍は、“隠れた才能の開花”として多くの注目を集めています。

また、CLUB REBASEからは、鈴木貴大選手が昨年、全国のクラブチームの中で唯一、

福岡ソフトバンクホークスからプロ野球ドラフト指名を受ける快挙を達成しました。

実力だけでなく、挑戦心と成長のストーリーが詰まったチームとして、社会人野球界に新しい風を吹き込む存在を目指しています。

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。

担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】

https://www.instagram.com/clubrebase

その他、Rebaseに関するSNS情報はこちら

【Rebase公式HP】https://rebase-jp.com/

【Rebase公式LINE】https://page.line.me/789sabub

【Rebase公式Instagram】https://www.instagram.com/rebase_jp

【Rebase公式TikTok】https://www.tiktok.com/@rebase_jp

【日本野球連盟公式Webサイト】https://www.jaba.or.jp/