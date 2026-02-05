学生注目！春休み限定！電車でお得な「富士急ハイランドセット券」がパワーアップ！
富士急ハイランドとラッピング列車「絶叫戦隊ハイランダー号」
富士急グループの富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）と富士山麓電気鉄道株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町）は、富士急ハイランドのワンデイパスと富士急行線の2日間フリーきっぷがセットになったお得なチケット「富士急ハイランドセット券」を、2026年2月7日(土)から4月5日(土)の期間限定で、さらにお得な特別価格で販売いたします。
本セット券は、富士急ハイランドと富士急行線のチケットが最大2,500円引きでご購入いただけるチケットですが、期間中は、そこからさらに最大800円引き（大人6,700円）でご購入いただけます。また、期間中に本セット券をご購入いただいた方には、富士急ハイランドに開園時間よりも15分～30分早く入園できる“優先入園特典”をプレゼントいたします。人気アトラクションを一足お先に体験できるため、春休みにリーズナブルかつ効率良く園内を楽しみたい学生のお客様におすすめです。
また、期間中の土休日は「絶叫戦隊ハイランダー号」にご乗車いただきやすくするため、運転ダイヤを富士急行線ホームページ上で事前告知いたします。本車両は、富士急ハイランド公式キャラクター「絶叫戦隊ハイランダー」やアトラクションをモチーフにしたユニークなラッピング列車で、富士急ハイランドへ向かう移動中から気分がアガる、特別な体験をお届けいたします。
春休みは、お得や特典満載の「富士急ハイランドセット券」で、絶叫と興奮に満ちた“忘れられない旅”をお楽しみください。
商品概要
■商品名
「富士急ハイランドセット券」
■内容
・富士急ハイランドワンデイパス
・富士急行線2日間フリーきっぷ
※富士回遊号や富士山ビュー特急などの特急列車をご利用の場合は、別途特急券が必要です。
■購入特典
・富士急ハイランド「優先入園券」プレゼント
※開園時間の15分～30分前に入園可能
■販売価格
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1110/table/1906_1_ffe26930b9f0820292a0bc4605e01706.jpg?v=202602050951 ]
■販売期間
2026年2月7日(土)～4月5日(日)
■利用期間
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1110/table/1906_2_7773cf7ec15c26bfa415b78214f6475a.jpg?v=202602050951 ]
■発売箇所
オンラインチケット販売サイト「Fujiyama Connect（フジヤマコネクト）」
※駅窓口および列車車内での販売はございません。
詳細を見る :
https://membersclub.fujiq.jp/ticket/set/?productCode=FP-RAIL
優先入園券で、人気アトラクションを一足お先に体験！
期間中、購入者特典として富士急ハイランド「優先入園券」をプレゼントいたします。土休日は、富士急ハイランド駅８時１５分着の列車をご利用いただくと、富士急ハイランドの開園時間より早くご入園いただけます。一足お先に「ええじゃないか」や「FUJIYAMA」などの人気アトラクションをお楽しみください。※2026年2月時点の情報です。ダイヤは変更となる場合がございます。
ええじゃないか
移動中も気分がアガる！ラッピング電車「絶叫戦隊ハイランダー号」を運行中！
富士急行線では、2025年10月より富士急ハイランド公式キャラクター「絶叫戦隊ハイランダー」やアトラクションをモチーフにしたラッピング電車「絶叫戦隊ハイランダー号」を運行中。思わずクスっとなるような小ネタ満載の電車に乗って、富士急ハイランドへ向かう移動時間もお楽しみください。
絶叫戦隊ハイランダー号（車内）
運行時間はこちら :
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=1035
富士急ハイランドトレイン特設ページ :
https://www.fujikyu-railway.jp/denshadefujiq/
富士急ハイランド営業データ
■営業時間
9：00～18：00（異なる場合もあります。）
詳しくは公式サイトにてご確認ください。
詳細を見る :
https://www.fujiq.jp/
■料金
ワンデイパス
大人6,000 円～7,800 円
中高生5,500 円～7,300 円
小学生4,400 円～5,000 円
幼児・シニア2,100 円～2,500 円
※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。※富士急ハイランドは入園無料です。
■アクセス
車
新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90 分
バス
新宿から高速バスで約100 分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約110 分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等30 ヶ所以上から直通バス運行中
電車
JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車。大月駅から約50 分。
会社概要
社名：富士山麓電気鉄道株式会社
代表者：石井謙一
設立：2021年5月25日
所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641番地
事業内容：鉄道事業・索道事業等
公式ＨＰ：https://www.fujikyu-railway.jp
社名：株式会社富士急ハイランド
代表者：上原 厚
設立：1964年6月1日
所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号
事業内容：遊園地事業
公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/