三田村邦彦が京都の路地奥を巡るおとな旅！角打ち・大衆酒場・おばんざいで昼のみ！知らないとたどり着けない名店で激ウマ料理に感激!!

今回は小塚舞子と冬の京都へ。路地奥の穴場で身も心も温まる酒＆美味いもん！

これぞ隠れ家！絶品のアテが揃う角打ち(C)テレビ大阪 ワインで乾杯！おしゃれな店内で気分も上がります

まずやってきたのは、二条城のすぐ近く、細い路地の奥にある【JO-JO酒店(じょうじょうさけてん)】。昼は角打ち、夜はコースのみの創作料理店です。

ソムリエでもあるご主人に選んでもらった『GROOVE デラ野郎 オレンジ』をいただきます。

(C)テレビ大阪 ２時間かけて煮込んだ『切干大根のトマト煮込み』

こちらのお店はアテも絶品で、『切干大根のトマト煮込み』は「めちゃくちゃワインに合う！」と三田村大絶賛！レシピを聞いて、こっそりメモします。『天然ぶりのわら燻製』では、口に入れた瞬間に表情が一変！おいしさをかみしめた後、ご主人に「よっ天才！」と掛け声も！

朝11時から呑める激安！大衆酒場(C)テレビ大阪 わくわくしながらお店へ

散策中、呑兵衛が心ひかれる路地を発見！「毎朝11時より開店」の看板を見つけたふたりは、さっそくお店へ。美味い酒と美味いアテをリーズナブルに楽しめる大衆酒場【路地裏stand五光】です。

(C)テレビ大阪 お次はビールで乾杯！

店内にずらりと貼られたメニューの数々。最初にいただいたのは、おでんの『くもこ』。タラの白子です。いい炊き具合でふわとろ食感！さらに、名物の「鶏刺し4種」も絶品で、この美味しさでこの価格!?とお得な価格にびっくり。

女性店主が作るおばんざいで昼のみ(C)テレビ大阪 京野菜のおばんざいにほっこり

お次は、京野菜などをたっぷり使ったおばんざいをアテに昼のみできる【朱akari】へ。「冷えてきた今日に。京のあったかおばんざい」という看板の言葉通り、『おばんざい３種盛』に身も心もほっこり温まります。『名物！九条ネギおいなりロール』はアイデアもおいしさもすばらしい逸品です。

全国の日本酒とアテで連日満員御礼!?(C)テレビ大阪 寒い日は熱燗が染みます

「まだ日本酒を飲んでいない！」ということに気づいたふたりは、路地奥の大人気店【日本酒BAR 〇△▢（まるさんかくしかく）】へ。「熱燗を呑みたい！」という三田村は『早瀬浦 五年古酒 海ノ男（福井）』をいただき、「五臓六腑に染み渡る」を体感！名物『生えいひれの炙り』との相性バツグンで、小塚も思わず「飲みすぎてしまいそう」。

食べれば幸せ気分！大人気ベーカリー(C)テレビ大阪

続いても、細い路地の奥にあるお店へ！【ぱんだよりノドカ】は、かわいいベーカリーです。毎朝、お店の奥で焼き上げられるパンは約50種類。遠方からもお客さんが訪れるそうで、売り切れてしまうことも多い人気ぶりです。

(C)テレビ大阪 笑顔になっちゃう美味しさ！

ケースに並んだパンはどれもおいしそう！その中から選んだ『豆カレードッグ』は、自家製の豆カレーと無添加ソーセージで作る焼きカレーパン。軽やかな美味しさがたまりません。『コーヒー チョコロール』は、水を一切使わずに牛乳で生地を仕込んでいるそうで、こちらも絶品！売り切れるのも納得です。

知らないと辿り着けない秘密の酒場！(C)テレビ大阪 「ここにお店が？！」と驚くふたり

京都の路地奥巡り、最後はなんと、路地奥ならぬマンション１階の駐車場の奥！これぞまさに隠れ家という大人気の【居酒屋 太郎】です。

(C)テレビ大阪 『国産豚バラ紙鍋』をいただきます！

長年地元で愛されてきたこちらのお店。名物『出汁巻き』は、箸でもち上げられないほどずっしり重い！出汁巻きというより茶碗蒸しに近く、食感はとろんとろん。あまりのおいしさに、三田村のダジャレも最高潮に！さらに、『国産豚バラ紙鍋』は「美味しい！お出汁！」と感激です！

