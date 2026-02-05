「NAUTICA(ノーティカ)」の2026 Spring ＆ Summer Collectionがローンチ。

株式会社デイトナ・インターナショナル

NAUTICAの2026 Spring ＆ Summer Collectionが登場。

ラテン語で“航海”を意味するNAUTICA(ノーティカ)をブランドネームに掲げ、1983年ニューヨークで誕生。現代のライフスタイルに適した大人のデイリーウェアを提案し、ブランドスタート時からストリートシーンにおいてラッパーやダンサー、スケーターなど多彩なカルチャーの表現者から愛されています。

今季は春の訪れを感じさせるマドラスチェックや、色鮮やかなウッドランドカモなどをストリートウェアに反映させたアイテムをラインアップ。

NAUTICAの2026 Spring ＆ Summer Collectionのアイテムは、全国のFREAKS' STORE店舗・各種オンラインストアで販売中です。

■ITEM/LOOK

JACKET：\22,000(tax in) SHIRT：\16,995(tax in) PANTS：\15,400(tax in)SHIRT：\16,995(tax in) SHORTS：\11,880(tax in)HOODY：\26,400(tax in) ONE-PEACE：\19,800(tax in)

爽やかな配色のマドラスチェックは、ゆとりのあるサイジングのボダンダウンシャツや、パッチワークで表現したフーディ・ショーツ・ワンピースなど、カジュアルながらもトラディショナルなムードを感じさせるアイテムです。

JACKET：\24,970(tax in) SHIRT：\16,995(tax in) PANTS：\16,995(tax in)JACKET：\22,000(tax in) PANTS：\16,995(tax in)HOODY：\26,400(tax in) JACKET：\16,995(tax in) PANTS：\15,400(tax in)

リネンとレーヨンの混合生地を採用したテーラードジャケット・パンツのセットアップを新たに展開。ナチュラルな質感の平織り生地で、シャツはもちろんカットソーとの相性がいい肌触りのいいセットアップです。

HOODY：\18,700(tax in) SHORTS：\15,950(tax in)HOODY：\22,000(tax in) SHORTS：\11,880(tax in)HOODY：\18,700(tax in)

灯台・鳥・魚など、ブランドに由来するモチーフが柄として書き起こされた総柄のフーディ・ショーツを新たに展開。ストリートウェアらしいハリのあるコットンツイル地にオリジナルの柄がプリントされており、ブランドのストーリーも感じられるアイテムです。

JACKET：\19,910(tax in) SHORTS：\16,995(tax in)JACKET：\19,910(tax in)PANTS：\17,930(tax in)

昨シーズンから展開しているリップストップ生地を用いたジャケット・パンツ。カラーはカーキのウッドランドカモ・ブラックの定番カラーに加えピンクカモが新たに登場。ミリタリーの要素を踏襲しながらも、新鮮に映るアイテムに昇華しています。

■NAUTICA/ノーティカ

1983年、ニューヨークで誕生したクロージングブランド「NAUTICA（ノーティカ）」。

ブランド名の由来はラテン語で“航海”を意味し、創業者兼デザイナーであるデイビッド・チューは、「世界中の人々の日常に、海からのインスピレーションを届ける」という明確なビジョンを掲げてスタートしました。

わずか6種類のアウターウェアから始まったノーティカは、現在では30カ国以上で展開され、70を超えるカテゴリーを有するグローバルブランドへと成長。プレッピー文化に根差したマリンルックを軸に、シンプルかつクリーンなデザインは、大人の休日の装いとして親しまれ、やがてストリートシーンへも波及。ラッパーやダンサー、スケーターなど、アクティブなライフスタイルを持つ人々にも支持を広げました。

ノーティカは、「発見」を大切にし、それをムーブメントであり生き方であると捉えています。そして今もなお、現代の“航海士”とも言える次世代へ、インスピレーションと影響、そしてインパクトを与え続けています。

近年では、リル・ヨッティやダイヤモンド・サプライ、シャーク・ウィークといった多彩なブランドとのコラボレーションを実施。伝統を現代的にアップデートしたプロダクトは、汎用性と快適性を兼ね備え、世代を問わず愛されるデイリーウェアとして進化し続けています。

今日もノーティカは、“新たな航海スタイル”という創業当初のスピリットを体現しながら、世界中のライフスタイルに寄り添い続けています。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

