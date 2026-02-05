「IGNITE KYUSHU」登壇レポート｜SEKIYA RESORT代表が語る組織づくり

株式会社関屋リゾート

2026年1月29日（木）に福岡県福岡市で開催されたネットワーキングイベント「IGNITE KYUSHU ～社員の『火種』を組織の『成長』に変える～」において、SEKIYA RESORT代表取締役社長・林太一郎が登壇しました。

本イベントは、経済産業省 九州経済産業局による地域経済産業活性化対策調査事業の一環として開催され、九州の成長企業4社より、経営層と現場社員が登壇。経営者が掲げた理想に対し、社員が実際にどう感じ、どう動いたかをリアルに語る形式で、組織の実践知が共有されました。

林の登壇では、【個人の幸福・夢追求型】の立場から、ノルマやマニュアルに頼りすぎない運営の考え方や、個人の「好き」や挑戦心を尊重する組織づくり、社員一人ひとりの意欲を引き出し成長につなげていくための工夫などについて語りました。

後半の自由討議では、参加者を「経営者・マネジメント層」と「若手・現場層」に分け、双方が本音の要求・要望を整理したうえで提言し合うクロス・プレゼンテーションを実施。立場の違いから生まれる“見えている景色”のズレを言語化し、会場全体が熱量を持って学び合う時間となりました。

当社は今後も、こうした場で得た学びや対話を日々の組織づくりに活かしながら、社員一人ひとりの挑戦が次の成長につながる会社を目指して取り組んでまいります。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。