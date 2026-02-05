ジャックス、シンガポールで金融事業へ参入

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、シンガポールの現地法人であるCAR TIMES AUTOMOBILE PTE LTD（以下「CTAM社」）の傘下でファイナンス会社を営むCAR TIMES CAPITAL PTE. LTD.（以下「CTCA社」）の株式49%を取得し、CTCA社の経営に参画することを決定しましたのでお知らせいたします。

（CTAM社ショールーム）

ジャックスは、2025年度からスタートした中期３カ年経営計画「Do next!」のテーマに、MUFGグループとの連携拡充により「変革」と「再成長」に挑む３年間とすることを掲げています。その重点戦略の一つとして海外事業の成長・拡大に取り組んでおり、このたびASEAN加盟国6ヶ国目となるシンガポールへ進出いたします。

シンガポールは、東京23区とほぼ同じ面積の国土ながらも、開放的な経済政策を導入し、交易の要衝として発展を遂げ、2025年の実質GDPは前年比4.8%増（参考：シンガポール貿易産業省発表速報値）と高い水準で推移しております。限られた国土での交通渋滞と大気汚染を抑制するため、COE制度※により政府が国全体の車両登録台数を管理しております。そのため、自動車を購入する際にCOE取得費用が発生し、自動車の所有コストが非常に高くなることから、オートローンの需要が根強いことが特徴となっております。

このたび株式を取得するCTCA社は、ジャックスがマレーシアに進出した際の出資先Carsome Capital Sdn. Bhd.の親会社であるCarsome Sdn. Bhd.（以下「Carsome社」）、そのCarsome社の持株会社であるCARSOME GROUP PTE. LTD.が出資するCTAM社傘下のファイナンス会社であります。ジャックスが長年培ってきた販売金融（割賦）事業のノウハウを提供することで、CTCA社におけるオートローン事業の拡大が期待されます。

ジャックスは、将来の成長をけん引する収益基盤を確立すべく、今後シンガポール以外の国においても新規進出に向けた検討を重ねてまいります。

※Certificate of Entitlement：政府が自動車の所有と使用を許可する権利証書を発行しており、車両の登録及び公道での使用には車両本体とは別にこの権利証書の取得が必要となる制度

■CTCA社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/28_1_a8e2d617b613fa550e0869429a8d9bc7.jpg?v=202602050951 ]

■CTAM社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/28_2_7e9c6eae617d3b2e96b589afa1aea9ec.jpg?v=202602050951 ]

■取得株式の状況

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/28_3_4709079a0c8b79afe0ca6b585a8893bf.jpg?v=202602050951 ]