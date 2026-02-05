≪こどもでぱーと中野≫ 小学校受験体操スクール 2026年２月11日（水・祝）、２月23日（月・祝）「特別体験会 追加日程」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「こどもでぱーと中野 小学校受験体操スクール」概要

【対象】

・新年長児 2020年度生（2020年４月２日～2021年４月１日生）

・新年中児 2021年度生（2021年４月２日～2022年４月１日生）

【日程】

◆２月11日（水・祝）

１. 13:30～14:15 年長・年中

２. 14:30～15:15 年長・年中

２月11日（水・祝）の詳細はこちら(https://www.shingakai.co.jp/documents/211jukentaiso.pdf)

◆２月23日（月・祝）

１. 10:00～10:45 年長・年中

２. 11:00～11:45 年長・年中

２月23日（月・祝）の詳細はこちら(https://www.shingakai.co.jp/documents/223jukentaiso.pdf)

【費用】

体験会参加費：無料（無料体験はお１人１回までとさせていただきます。）

【会場】

〒164-0001 東京都中野区中野２丁目２６－１１

こどもでぱーと中野４階 コナミスポーツ ジュニアスクール中野

【定員】

各回８名

【持ち物】

上履き、水筒、タオル ※動きやすい服装でお越しください。

【講師】

コナミスポーツ ジュニアスクール 中野

小学校受験体操スクール担当：栗山 龍太郎 先生

【申込方法】

下記フリーダイヤルもしくは下記フォームにて伸芽ねっとにログインまたは新規登録のうえ、お申し込みください。

お申し込み先：0120-122-557（伸芽会 小学校受験体操スクール本部）

営業時間：月～金 10:00～18:00 ※土日祝を除く

お申し込みはこちら(https://shingakai-stm.jp/child/login)

※本体験会は先着順、定員制です。

※開始時間ちょうどに直接会場にお越しください。

※授業開始前にお手洗いをお済ませください。

※更衣室のご用意はございませんのでご注意ください。

-【2026年度小学校受験体操スクールご案内】-

・毎週月曜～土曜／週１回／年間48回

月：年中 15:00～16:00／年長 17:20～18:20

火：年長 15:00～16:00

水：休講

木：年中 15:00～16:00

金：年長 15:00～16:00

土：年長 10:00～11:00

年長 12:50～13:50【増設しました！】

-----------------

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email : riso-pr@tomas.jp