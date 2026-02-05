キャリアフィールド株式会社

奈良県田原本町で、保育園で働きながら保育士資格の取得を目指す「たわらもと保育士チャレンジ応援ブロジェクト」が始まります。保育士資格をお持ちでない方が、保育園で働きながら、保育士試験合格を目指せるプログラムです。

あなたの「チャレンジ」を全力で後押しします！

田原本町で保育士を目指したい方を募集しています

下記に当てはまる方の応募をお待ちしています。（年齢・性別は問いません。）

・保育士になる夢があったけれど、別の道に進んだ方

・自身の子育てを通して保育に魅力を感じている方

・現在、保育補助として働いており、本格的に保育士を目指したい方

そして何より、田原本町が好きで、地域の子育てを支えたいという熱意のある方





応募条件１.大学・短大・専門学校卒２.高卒の方は保育施設で２年以上勤務経験のある方※２年未満の方もご相談ください対象施設・こどもの森 阪手保育園(https://www.aiwakai-nara.or.jp/sakate/)（奈良県磯城郡田原本町阪手931-1）・宮森保育園(https://www.aiwakai-nara.or.jp/miyanomori/)（奈良県磯城郡田原本町宮森230-5）・宮古保育園(https://www.aiwakai-nara.or.jp/miyako/)（奈良県磯城郡田原本町宮古667）・すこやかな空くれよん保育園(https://sukoyaka-nara.com/kureyon/)（奈良県磯城郡田原本町宮古161-1）・すこやか保育園(https://kosodate-nara.com/sukoyaka/tawaramoto/) （奈良県磯城郡田原本町大字新町126-3）・さわやか保育園(https://kashinokikai.com/) （奈良県磯城郡田原本町鍵281-5）・田原本駅前小規模園 こどもまんなか保育園(https://kosodate-nara.com/sukoyaka/tawaramoto/)（奈良県磯城郡田原本町939）

3つの大きなメリット

保育園で働きながら、町の支援で資格取得！

実際の保育現場で経験を積み、収入を得ながら学ぶことができます。さらに、資格取得にかかる費用は園が補助しますので、経済的な負担を心配することなく、安心して学びに専念できます。

学びの場がそのまま職場に！

このプログラムの最大の特長は、資格取得後、そのまま正規の保育士として就職できることです。慣れ親しんだ環境でスムーズに保育士としてのキャリアをスタートできます。

無資格・未経験から安心してスタート！

保育の知識や経験がなくても大丈夫。仕事と学習の両面で、園の先輩が基礎からしっかりとサポートしますので、誰もが安心して第一歩を踏み出せます。

たわらもと保育士チャレンジ応援プロジェクト

主催：保育士資格取得支援推進協会

協力：ココキャリ・アカデミー（キャリアフィールド株式会社）

後援：田原本町

現在、地域の保育士確保に関する施策立案・制度設計のご相談を承っております。

ゼロ予算で実行可能な保育士確保策を自自治体でも検討したいご担当者様は、お気軽にお問い合わせください。

保育士資格取得支援推進協会 03-6805-0195

キャリアフィールド株式会社 03-5468-8333

キャリアフィールド株式会社HP :https://www.career-f.com/