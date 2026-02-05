≪麻布教室≫ 2026年５月「東洋英和女学院小学部特別講習（東洋英和女学院小学部長 吉田先生による特別講演会付き）」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「東洋英和女学院小学部特別講習」概要

こちらの特別講習会にお申し込みいただいた方限定で、同日に行われます、名門私立小学校特別講演会 東洋英和女学院小学部特別講演会にご参加いただけます。講演会では、女子校教育について幅広い視点からご講演いただき、事前に保護者様からいただいたご質問にも、お答えいただきます。また、講演後は、吉田先生が、お子さま向けに特別授業をおこなってくださいます。

【対象】

2020年４月２日～2021年４月１日生まれの新年長女児とその保護者様

【日程】

2026年５月４日（月・祝）10:30～12:00

【費用（税込）】

会員：14,850円／一般：19,800円

【会場】

麻布教室

【定員】

25名

【持ち物】

ハンカチ・ティッシュ・上履き・水筒・クレヨン（12色）・クーピー（16色）

鉛筆（２B／２本）・はさみ・セロハンテープ・のり（カップ式・スティック式）

※特別講演会に参加される方は、履物と筆記用具をご持参ください。

【講師】

東洋英和女学院小学部長 吉田太郎 先生 （吉田先生の「吉」は、上部が「土」の字形が正式です。）

【申込方法】

伸芽ねっと(https://shingakai-stm.jp/child/login)よりお申し込みください。

会員の方：2月18日（水）正午より

一般の方：2月25日（水）正午より

受付開始いたします。

※東洋英和女学院小学部特別講習にお申し込みいただかないと、名門私立小学校特別講演会 東洋英和女学院小学部特別講演会にはご参加いただけません。

※会員より先着順に受け付け、定員になりしだい、締め切りといたします。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

