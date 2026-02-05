1分の新習慣「手洗い・うがい・鼻うがい」　花粉・ウイルス・アレルギー対策を家庭で手軽に　― 日常の衛生習慣を支援する鼻うがい「ハナリラ」ミント新発売 ―

パスクリエイト株式会社

ハナリラ鼻うがい「やさしいミントの香り」

パスクリエイト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯原 崇暁）は、家庭用鼻洗浄キット「ハナリラ」にミントフレーバーを新たに展開しました。

花粉・ほこり・ハウスダスト・ウイルスなどを物理的に洗い流す設計に、爽快感を加えることで季節の変わり目や日常生活における衛生習慣の定着を支援します。

アレルギーが気になる時期や、人混みに出かけた後のケアなど、日々の健康管理に取り入れやすい新しい選択肢を提案します。

背景

花粉、ほこり、ハウスダスト、ウイルスなどの微細な付着物は、屋内外を問わず生活空間に存在しています。

手洗いやうがいだけでは、鼻腔内に付着した物質へのケアが十分に行われないケースも少なくありません。

こうした課題に対し、家庭用鼻洗浄キット「ハナリラ」は、洗浄液で鼻腔内を物理的に洗い流す設計とし、日常の衛生習慣として取り入れやすい構造を採用しています。

これにより、「手洗い・うがい・鼻うがい」を一連の行動として定着させ、外出後や就寝前など、日常の生活リズムの中で無理なく継続できる環境づくりをサポートします。

商品情報

【鼻うがい器「ハナリラ」とは】

「ハナリラ」は、家庭で簡単に鼻うがい（鼻洗浄）を行うための器具（鼻うがい器）です。

花粉・ほこり・ハウスダスト・ウイルスなど、鼻腔内に付着する異物を物理的に洗い流すことを目的にしています。

独自のノズル設計で、初めての方でも簡単に使用できます。

季節性アレルギー対策だけでなく、毎日の衛生習慣としても利用可能です。

【特長】１.ミントフレーバー

市場では初めて、パウダータイプのミントフレーバーを展開。

使用後の不快感を軽減し、心地よい使用感を実現しました。

外出後や就寝前のケアにも取り入れやすく、リフレッシュできる爽快感が得られます。

２.ツーンとせず、痛くない！

人の体液に近い成分濃度（生理食塩水と同等）で作られているため、

鼻に入れた時のあの「ツーン」とする痛みがほとんどありません。

３.「ボタン式」-ワンプッシュで簡単操作

一般的なボトルは本体をギュッと握る必要がありますが、

ハナリラは底面のボタンを押すだけのワンプッシュ洗浄。

力が不要： 握力の弱い方やお子様でも簡単。

水圧が安定： 一定のスピードで流れるため、耳への負担を抑えやすい設計です。

４.選べるノズル

利用者の鼻腔形状や使用感の好みに配慮し、2タイプのノズルを用意。

家族での共用や、その日の体調に合わせた使用が可能です。

※使用感や受け止め方には個人差があります。

【ラインナップ】

◆ハナリラ やさしいミントの香り

ハナリラ鼻うがい専用ボトル（本体＋専用洗浄剤10包付） ハナリラ鼻うがい専用（洗浄剤30包）

メーカー小売希望価格 1,364円(税込) メーカー小売希望価格 1,100円(税込)

◆ハナリラ 無香料

ハナリラ鼻うがい専用ボトル（本体＋専用洗浄剤10包付） ハナリラ鼻うがい専用（洗浄剤30包）

メーカー小売希望価格 1,364円(税込) メーカー小売希望価格 1,100円(税込)

販売概要

■店頭（ドラッグストア及び家電量販店）

2026年1月14日より先行販売中

■EC（Amazon、楽天、及び自社サイト）

2026年1月20日より発売中

会社概要（パスクリエイト株式会社）

本社所在地 ：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル9階

設立 ：2008年11月25日

資本金 ：10,000,000円

代表者 ：代表取締役 飯原 崇暁

事業内容 ：ヘルスケア商品の企画・開発・販売／オウンドメディア事業／SES事業／人材派遣事業／オンラインスクール事業

医療機器許認可：第三種医療機器製造販売業 13B3X10286／医療機器製造業 13BZ201388

【 お客様からのお問い合わせ先 】

パスクリエイト株式会社 ヘルスケア事業部

電話番号：03-6380-1145

e-mail：hana-relax@pathcreate.co.jp