ヴァレオとアンリツが連携し、次世代車両のSDV向けに デジタルツイン検証環境を開発

アンリツ株式会社

ヴァレオ（Valeo 本社：フランス・パリ、CEO クリストフ・ペリヤ）とアンリツ株式会社（本社：神奈川県厚木市、社長 濱田 宏一）は、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）革命に不可欠となる画期的な仮想検証を推進するための技術協業を発表しました。この協業により、テレマティクス・ユニットをはじめとする車両ドメインのソフトウェア開発を、コスト効率が高く将来を見据えたプロセスへと進化させます。ヴァレオとアンリツは、スペイン・バルセロナで開催されるMWC2026（2026年3月2日～5日）にて、共同デモンストレーションを初公開します。

開発の背景とソリューション概要

自動車業界は、車載ソフトウェア・ディファインド・アーキテクチャへの移行という急速な変革期を迎えています。こうしたアーキテクチャにおいて、セルラー通信の重要性はますます高まっており、車両をクラウド・インフラに接続することで、エンドユーザーに継続的な価値を提供できるようになります。これに伴い、テストパラメータの範囲も膨大になっています。従来のワークフローは、ハードウェアベースの検証と手作業によるパラメータ抽出に依存しており、設計エンジニアはさまざまな動作条件を想定した複雑なテストベンチの構築に取り組む必要がありました。CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）サイクルが加速する中で、より迅速で拡張性に優れ、自動化されたモデルベース・ソリューションが不可欠となっています。

アンリツは、車載コネクティビティ試験のリーディングカンパニーとしての知見を活かし、ソフトウェアベースのIn-the-Loop Simulatorに、フィールドで発生するイベントを再現する仮想エンジンを統合しました。これにより、Inter-MNO（複数の通信事業者を跨ぐネットワークトポロジー）を含むマルチネットワークや、複数の車両をシミュレートする車車間・路車間通信（V2N/V2X）をデジタルツイン環境としてクラウドまたはローカルマシン上に構築することを可能にしました。

ヴァレオ・ブレイン・ディビジョンのCTOであるGilles Mabire氏は、次のように述べました。「テレマティクス・ユニットは、あらゆる通信ネットワークや多様なフィールド条件下での動作が求められるソフトウェア・ディファインド・アーキテクチャの戦略的デバイスです。開発の複雑化が進む一方で、車両開発サイクルの短縮やコスト低減への要求もますます厳しくなっています。クラウド上で動作する仮想テレマティクス・ユニットと仮想セルラーネットワークの統合は、これらの課題を解決するための革新的なソリューションであり、このパートナーシップの基盤となります。」

「アンリツは、車載コネクティビティシステムの品質向上に取り組んできました」と、アンリツのIoTテストソリューション事業部長の小川幸治は述べています。「高度なコネクティビティサービスを安定的に運用するためには、現実世界で発生するエッジケースを考慮したソフトウェアの実装が不可欠です。アンリツは、フィールド走行試験からラボでのソフトウェアシミュレーションまでを網羅するワンストップツールチェーンでこの課題に対応します。さらに、ヴァレオのソフトウェア開発ソリューションとの統合により、自動車メーカーは車載システムからバックエンドまで、エンドツーエンドの検証を完全に仮想化された環境下で実行できるようになります。」

ヴァレオについて

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをより安全に、よりスマートに、より持続可能にするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、グループの成長の原動力です。数字で見るヴァレオ：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2025年2月28日時点で106,100人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、64カ所の研究開発センター、19カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

詳しくは www.valeo.com(https://www.valeo.com/) をご覧ください。

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、Facebookでもご覧いただけます。

https://www.facebook.com/AnritsuTandM/