ウイスキー文化研究所オリジナルボトルシリーズ【百人一首シリーズ】を網羅する新シリーズセミナーが3月5日(木)19時より開催決定！！

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、2026年3月5日（木）19:00からウイスキー文化研究所オリジナルボトルシリーズ【百人一首シリーズ】を網羅するテイスティングセミナーを開催いたします。お申し込みは弊社オンラインショップより開始しております。

ウイスキースクールとは

ウイスキースクールは、ウイスキー文化研究所が2001年から実施しているウイスキーに関することを学ぶスクールです。ウイスキーの製造、トリビア、ペアリング、テイスティング技術などあらゆる視点から、10～20名の小規模開講をしてまいりました。この度、2023年10月1日より過去最大規模の81名が着席できる新たなセミナールーム（東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル2F）をもうけ、ウイスキースクール事業として展開しています。

※本セミナーは、バーテンダー、酒販関係者に限らず、広く一般の愛好家の方々にもご参加いただけます。

「百人一首シリーズテイスティングセミナー」とは

「百人一首シリーズ」は小倉百人一首の句を渡辺トモコ氏がイメージし、作成した木版画をラベルに使用したシリーズで、ウイスキーの樽の選定はウイスキー文化研究所 代表 土屋守が行い、シングルカスク・カスクストレングスでボトリングしています。本セミナーではすでに完売となっているボトルを含めた百人一首シリーズをテイスティングいただけます。初回となる今回は百人一首シリーズ001～006までをお楽しみいただけます。

開催概要

セミナー名：百人一首シリーズテイスティングセミナー

日時：2026年3月5日（木）19:00～20:30

受講料：7,700円（税込）

テイスティングアイテム

・津貫 2018 6年 百人一首シリーズ001 天智天皇

・江井ヶ嶋 2019 5年 百人一首シリーズ002 持統天皇

・秩父 2016 8年 百人一首シリーズ003 柿本人麻呂

・尾鈴 2021 4年 百人一首シリーズ004 山部赤人

・ロイヤルブラックラ 2012 12年 百人一首シリーズ005 猿丸太夫

・アードモア 2010 14年 百人一首シリーズ006 中納言家持

を予定しております。

※内容は一部変更となる場合がございます。

会場：ウイスキー文化研究所 セミナールーム

〒150-0012 東京都渋谷区広尾１丁目１０－５ テック広尾 2F

地図URL：https://maps.app.goo.gl/LUv2wbqBTY9tdnbC8

※地図は5階になっておりますが、スクールは2階ですのでご注意ください。

お申込みはこちらから！ :https://www.scotchclub-shop.org/items/134513005

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長も務める。