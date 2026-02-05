セレッソ大阪公式「セレコレ」新シーズン開幕！サービスロゴ＆カードデザインも新シーズン仕様にフルリニューアル

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発・運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、株式会社セレッソ大阪（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：日置 貴之）と共同で提供している公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション（略称：セレコレ）」において、2026年2月から開始する新しいシーズンのサービスを開始いたしました。

（URL: https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026(https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026)）

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」新シーズンスタート！

■サービスロゴがリニューアル＆カードが新デザインで登場

今シーズンは、特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催を経て「2026-2027シーズン」へと向かう、Jリーグにとっても節目となる特別なシーズンです。 この熱気を表現するため、サービスロゴのデザインとカードデザインを新シーズンに合わせてフルリニューアルいたしました。今シーズン限定の特別仕様カードも順次追加予定です。

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」新デザインで登場

■ 「J STATS PICK」で選手の活躍を予想

実際の試合データと連動した予想参加型コンテンツ「J STATS PICK」は今シーズンも開催。 試合ごとに設定される「テーマ（お題）」に合わせて活躍が期待される選手を3名選出し、実際の試合データに基づいたスコアでランキングを競います。 予想を的中させて上位に入賞すると、豪華報酬や限定カードを獲得可能です。さらに、特定のカードを所持・設定することで獲得スコアがアップする「特効」機能も搭載。集めたカードを活用し、戦略的に試合予想を楽しみましょう。

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」試合予想も開催

■ 新シーズン開幕記念！2大キャンペーン開催

新シーズンのスタートダッシュを応援する、期間限定の豪華キャンペーンを実施します。

１. 【全員プレゼント】新シーズンリリース記念カード

新シーズンのリリースを記念して、シリアルコードを入力した方全員に

「セレッソ大阪カードコレクション新シーズンリリース記念カード」をプレゼントします。期間限定となっていますのでお早めにご利用ください。

受取可能期間： 2026年2月8日（日）～ 2026年3月31日（火）23:59

<シリアルコード掲載箇所>

JリーグIDサイト（URL：https://login.jleague.jp/login）にて、お気に入りクラブにセレッソ大阪をご登録いただいている方へ2026年2月8日（日）以降に送信するメールマガジンに掲載いたします。

<入手方法>

1.セレッソ大阪カードコレクションへアクセス

（URL: https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026(https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026)）

2.サービス内の特設バナーより、シリアルコードを入力

※新シーズンリリース記念カードの配布は１アカウントにつき１回までとなります。

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」カードプレゼントキャンペーン実施中

２. スタートダッシュ！「新シーズンスタート記念ログインボーナス」

期間中、毎日ログインするだけで「スカウトチケット（ガチャチケット）」を獲得できる特別ログインボーナスを開催します。毎日アクセスして、新シーズンの選手カードを無料で手に入れるチャンスです。

期間： 2026年2月5日（木）～ 2026年2月15日（日）23:59

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」期間限定ログインボーナス

■ SAKURA SOCIO キッズ会員限定 来場特典の裏面からデジタルカードをゲット！

百年構想リーグでキッズ会員来場特典として配布される「選手カード」の裏面に記載のシリアルナンバーを、セレッソ大阪カードコレクションで入力すると、デジタル上でもコレクションすることができます。

リアルとデジタルの両方で、コレクションをお楽しみください！

<シリアルナンバー入力期間>

2026年2月7日（土） ～ 2026年6月30日（火）23：59

※期間は変更となる場合があります。予めご了承ください。

<入手方法>

1. セレッソ大阪カードコレクションへアクセス

（URL: https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026(https://cerecolle.com/?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026)）

2.サービス内の特設バナーより、シリアルナンバーを入力

※シリアルナンバーの入力は絵柄1種につき１回までとなります。

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」キッズ会員限定キャンペーン開催

■ SAKURA SOCIOブース限定スカウトが新シーズンでも登場！

ホームゲーム試合日にスタジアムで展開される大人気の「SAKURA SOCIOブース限定スカウト」が、デザインをリニューアルして今シーズンも登場いたします。

スタジアムにお越しの際は、SAKURA SOCIOブースで限定デジタルカードを忘れずにゲットしてください！

<参加方法 >

SAKURA SOCIOブース前に掲示されているポスターのＱＲコードからスカウトページにアクセス。

1日１回限定、無料でどなたでもお楽しみいただけます。

公式デジタルカードコレクションサービス「セレッソ大阪カードコレクション」SAKURA SOCIOブース限定スカウト開催

■ 2025シーズンからの移行について

既存ユーザー様の資産（ダイヤ・コイン）は、新シーズンへそのまま引き継がれます。2025シーズンに獲得したカードは「アルバム」に保存され、閲覧が可能です。なお、アルバムに格納された過去シーズンのカードのトレードは行えませんのでご注意ください。

※2025シーズンのランキング上位者には、別途トロフィーカードが付与されます。

その他、詳しい内容につきましては、セレコレ内のお知らせにてご確認ください。

■ サービス概要

名 称： セレッソ大阪カードコレクション（略称：セレコレ）

開始日： 2024年2月22日

ご利用環境： PC、スマートフォン

情報料： 基本プレイ無料（一部有料サービス有り）

コピーライト： (C)CEREZO OSAKA CO.,LTD. (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

URL： https://cerecolle.com/

セレッソ大阪HP： https://www.cerezo.jp/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。 現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。 VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ：スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/