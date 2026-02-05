「今日は何を観る？」「日本選手はいつ出場？」がすぐ分かる　パラサポWEBのミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック特設サイト、新コンテンツ公開

公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンター

日本財団パラスポーツサポートセンター（以下「パラサポ」、所在地：東京都港区、会長：山脇康）は、運営する「パラサポWEB」内の「ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック特設サイト」に、日程、見どころなどのコンテンツを追加しました。

さらに競技が始まる３月４日以降は「メダリスト一覧」（随時更新）、ナビゲーションメニュー下にはより詳細な「その日の見どころ」（毎日更新）が表示されます！

大会期間中は、毎日更新で「今日は何を観る？」「日本選手はいつ出場？」にタイムリーに答えます。

ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック特設サイト

https://www.parasapo.tokyo/paralympic/milano_cortina2026

ナビゲーションから知りたい情報へアクセス！

ナビゲーションから簡単にアクセスでき、充実した大会情報をお届けします！

ぜひ今からブックマークやお気に入りに追加して、ご活用ください。

おすすめの活用ポイント！

＜大会開始まで＞

- 「どんな大会？」「会場」「日程」で基本情報をチェック- 「競技」「日本代表選手」で競技の魅力や注目選手を予習

＜大会開催中＞

各コンテンツの内容

- 「その日の見どころ」で今日注目の競技を確認- スケジュール詳細ページで試合時間や放送・配信予定をチェック- 気になる選手は「日本代表選手」ページで深掘り- 大会の興奮を伝える大会レポートも必読

どんな大会？

ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会はどんな大会なのか基本情報を紹介。

エンブレム、マスコット、メダル、トーチなど、知っておくと面白い豆知識も。

日本代表選手

競技ごとの日本代表選手を一覧でチェック。さらに選手一人ひとりのプロフィール・主要大会の成績・フォトギャラリーなどが掲載されている選手紹介ページにもリンク。

日程

各競技の予選、決勝の日程が一目で分かる。

日にちをクリックすると実施される競技のタイムテーブルへ、競技名をクリックすると競技の魅力やルールなど基本がわかるページへ。

見どころ

競技が行われる３月４日から15日まで「ここは注目したい！」という毎日の見どころをまとめて紹介。各日のスケジュールページへもリンク。

競技

初めて冬のパラリンピックを応援という方も安心！ ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で行われる６つの競技について、どんな競技なのか、競技用具やルールなど、基本の「き」を紹介。

会場

開会式はヴェローナ、競技会場はミラノ、テーゼロ、コルティナと「広域開催」が特徴のミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会。それぞれの会場の特徴と実施される競技が一目で分かる。

おすすめ記事

日本代表選手のミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会までの道のりが分かる「Road to 2026」、オリ×パラ競技の徹底比較、そして大会の興奮を伝える大会レポートなど、競技や選手をより深く知ることができるレポートやコラムが満載。

パラサポWEBについて

【基本情報】

運営団体｜日本財団パラスポーツサポートセンター（パラサポ）

URL｜https://www.parasapo.tokyo/

開設｜2015年11月

【2024年度実績】

PV（ページビュー）｜年間：1192万

UU（ユニークユーザー）｜年間：383万

日本財団パラスポーツサポートセンターについて

日本財団パラスポーツサポートセンター（パラサポ）は「SOCIAL CHANGE with SPORTS」をスローガンに、一人ひとりの違いを認め、誰もが活躍できるDE&I社会の実現に向けて、スポーツを通じて社会を変えていきます。

日本財団の支援を受け2015年5月に活動を開始した日本財団パラスポーツサポートセンター*（パラサポ）は、運営基盤に課題があったパラリンピック競技団体の持続可能な運営体制構築のため、2015年11月、競技団体・関係団体との共同オフィスをオープンしました。また安定した団体運営に欠かせない事務局人件費、競技人口を増やす活動を行うための普及啓発費、広報・マーケティング費等の助成金をはじめ、会計・翻訳など共通する業務を集約し効率的な団体運営を推進する「シェアードサービス」の提供により基盤強化に取り組んでいます。

2018年6月には、パラアスリートの練習環境向上、普及啓発イベント実施などを目的とした「日本財団パラアリーナ」をオープン、これまでに延べ6.8万人を超えるパラアスリートが活用しています。

パラアスリートを中心とした講師が行うDE&Iプログラム「あすチャレ！」は、小・中・高・特別支援学校向けの教育プログラムと企業・団体・自治体・大学等向けの研修プログラムがあり、2016年度から2025年10月末までに国内外で6,000回開催、子どもから大人まで61万人以上が参加しています。

また2024年4月には運動会にインクルーシブな種目を導入して、先生や児童生徒たちがインクルーシブな考え方やその大切さを知ってもらうことを通じ、インクルーシブ教育推進の機会を提供する新プログラム「パラサポ！インクルーシブ運動会」をスタートしました。

*2022年1月に日本財団パラリンピックサポートセンターから名称変更

パラサポ公式サイト｜https://www.parasapo.or.jp/

夏季・冬季パラリンピック競技団体が活用している共同オフィス（東京都港区赤坂）パラアスリートら講師とDE＆Iを考える機会を提供する教育・研修プログラム「あすチャレ！」インクルーシブ教育推進の機会を提供する「パラサポ！インクルーシブ運動会」