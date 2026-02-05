【星野リゾート】21名の新入社員が決意を込めて「契りの手形」を結ぶ、2026年冬の入社式を開催

星野リゾート星野リゾート 2026年2月入社式の様子

「旅を楽しくする」をテーマに国内外で75施設を運営する星野リゾートは、2026年2月4日に入社式を実施しました。この冬には、21名の新入社員を迎え、茨城県にある「BEB5土浦 by 星野リゾート（ベブ）」で、新入社員研修「Warm-up Camp」と入社式「契りの会」を行いました。研修期間では、ホテル運営や組織の価値観を学び、最終日に行われた入社式では、これから働く決意を込めて、手のひらに絵の具をひたし、手形を押す「契りの手形」を結びました。この後、全国各地の施設に着任します。

手形で契りを結ぶ「契りの会」

契りの会」にて手形を押す様子

2003年より行われている「契りの会」では、代表の星野佳路や配属施設のスタッフから新入社員に向けて応援メッセージと歓迎の川柳が送られます。新入社員は返歌を詠んだ後、入社式恒例となった「契りの手形」として、布に一人一人が思いを込めながら手形を押し、入社への意気込みを表現しました。この手形には当社が社員に対し、法律上の雇用関係だけではなく、時には法律を越えてスタッフを助けるという約束と、スタッフがこれからの研修を通して学ぶ組織の文化に寄与するという意味が込められています。

新入社員研修「Warm-up Camp」で自ら考え、表現する楽しさと難しさを学ぶ

ディスカッションをしながら取り組む様子

毎年、研修にはテーマを設けており、2025年のテーマは「CAMP!CAMP!!CAMP!!!」です。星野リゾートは、長期にわたり競争力を維持し続ける自律した組織を目指しています。非常に変化が早く不確実性の高い時代においては、自らが問いを立てる思考力、判断力、表現力がこれまで以上に一人ひとりに求められます。変化の激しい現代において、キャリアをスタートする新入社員にとって、ビジネスパーソンとしてのスキルの習得だけではなく、答えのない問いに向き合うことが重要です。このテーマには、ディスカッションを通して、多様なチームで協働することの難しさと楽しさを経験してほしいという想いが込められています。

2025年度の採用活動について

星野リゾートでは入社時期を4月、6月、10月、2月の年4回設け、新入社員が個人の意思で入社時期を選択できる採用の枠組みを設けています。卒業旅行のほか、学生時代にやり残したことに時間を使うなど、ひとりひとりが思い思いの時間を過ごした上で入社しています。星野リゾートでは今後の事業拡大に向けて、2025年度は2月の入社式をもって868名が入社しました。

「2026年冬の入社式概要」

■実施日：2026年2月4日

■時間：14:00～

■会場：BEB5土浦 by 星野リゾート

■入社人数：21名

■内容：代表 星野佳路の挨拶、契りの会

星野リゾートは、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせて「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO（おも）」「BEB（ベブ）」「LUCY（ルーシー）」の6つのブランドを中心にの5つのブランドを中心に国内外に75施設(国内70、海外5)を運営しています。「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」、「王道なのに、あたらしい。」をテーマにご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、「PLAY HARD」をコンセプトに想像を超える体験があふれるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO」、旅よりも気軽に、若年層へ向けたみんなでルーズに過ごすホテル「BEB」、心揺さぶる山ホテル「LUCY」と様々なシチュエーションにあわせた旅を提案しています。

