生成AI時代の労務管理を徹底解説「労務管理DX・AIサミット2026」を開催

株式会社kubell

株式会社kubellパートナー（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 亮一）は、2026年2月19日（木）に、オンラインイベント「労務管理DX・AIサミット2026」を開催することをお知らせします。

本イベントは、生成AIやDXの進展を背景に大きな転換期を迎えている労務管理・人事労務業務をテーマに、戦略と実務の両視点から最新の知見と実践事例を共有するオンラインカンファレンスです。

人事・労務担当者や経営層、管理部門の実務責任者などを対象に、生成AI時代に求められる労務DXの考え方から、現場で活かすための具体的な実践ポイントまでを詳しく解説します。

開催概要

背景・開催意義

お申し込みはこちら :https://www.kubell-partner.com/lp/roumu-dx2026/?adocode=orgic_platf_cwassistant_gm-pd_md-prtimes_roumu-dx2026- イベント名：労務管理DX・AIサミット2026- 日時：2026年2月19日（木）10:00～15:40- 開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）- 参加費：無料（※特典・資料配布あり）- 対象：経営者、人事・労務担当者、情報システム担当者など- イベントページ：https://www.kubell-partner.com/lp/roumu-dx2026/(https://www.kubell-partner.com/lp/roumu-dx2026/?adocode=orgic_platf_cwassistant_gm-pd_md-prtimes_roumu-dx2026)

労働市場の変化、法制度の高度化、そして生成AIをはじめとするデジタル技術の急速な進化により、労務管理のあり方は劇的に変化しています。従来のルール遵守を目的とした定型業務から、経営や事業戦略と密接に結びつき、高度な判断や設計が求められる業務へと変貌を遂げています。一方で、多くの企業では「生成AIやDXをどの業務に、どう取り入れるべきか分からない」「ツールの導入自体が目的化してしまい、業務変革につながっていない」といった課題も顕在化しています。

本イベントでは、生成AI時代を見据えた労務DXの本質を整理するとともに、成功事例や最新の制度動向、ツール導入時の評価軸などを通じて、戦略と実務をつなぐ具体的なヒントを提供します。

参加者特典

プログラムのハイライト

2030年へのロードマップ 生成AIで進化する労務業務の未来像

- 【全員プレゼント】全セッション投影スライド- 【全員プレゼント】社労士監修！労務管理生成AI活用ガイドブック- 【抽選20名限定】書籍『図解 労務入門』

生成AIを活用することで、採用・入社から制度運用に至るまで、労務業務がどのように変化するのかを事例とともに紹介。業務全体像と実践のポイントを解説します。

【登壇者】

株式会社総合事務所ブレイン

代表取締役/社会保険労務士/行政書士 北村 庄吾 氏

AI時代に求められる「戦略労務」への実践ステップ

～『図解 労務入門』の著者と考える～

『図解 労務入門』著者によるセッション。「戦略労務」とは何かを改めて整理し、どのように日々の実務へ落とし込んでいくべきかを具体例とともに紹介します。

【登壇者】

岩田社会保険労務士事務所

所長/特定社会保険労務士 岩田 佑介 氏

次世代の労務AI戦略 ～最新動向からツール選定、セキュリティ対策まで～

AIツール選定時の考え方や、導入に伴うセキュリティ面の注意点、属人化を防ぐ業務標準化の進め方など、実務に直結するノウハウを網羅します。

【登壇者】

株式会社HRbase

代表取締役/社会保険労務士 三田 弘道 氏

2026以降 労働基準法改正 本質と最新状況 AI/DX/働き方の進化と今やるべきこととは

2026年以降に施行が進む労働基準法改正の本質を整理し、生成AI・DXとどのように向き合うべきかを解説。経営目線での制度運用と業務改善に役立つ視点を提供します。

【登壇者】

産学連携シンクタンク iU組織研究機構

代表理事 / 社会保険労務士 松井 勇策 氏

参加申し込み方法

本イベントは事前申し込み制です。以下URLからお申し込みください。

URL：

https://www.kubell-partner.com/lp/roumu-dx2026/(https://www.kubell-partner.com/lp/roumu-dx2026/?adocode=orgic_platf_cwassistant_gm-pd_md-prtimes_roumu-dx2026)

株式会社kubellパートナーについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellパートナーは、人とAIなどテクノロジーの力を掛け合わせたビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」を構築し、業務代行サービス「タクシタ」や「MINAGINE」などのサービス提供を通して、経営における幅広い領域での本質的なDXを実現しています。

会社名：株式会社kubellパートナー

代表者：代表取締役社長 岡田 亮一（おかだ りょういち）

設立：2024年4月1日

所在地：東京都港区南青山1-24-3 WeWork 乃木坂

事業内容：BPaaS事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-partner.com