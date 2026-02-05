音楽家・江崎文武のスタジオライブをオンエア！　青葉市子×小山田圭吾、奥山由之×江崎文武らの対談。アジアの音楽シーンの「鼓動」を感じる特番を放送

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）では、2月11日（水・祝）18:00～21:30、東京・渋谷を起点にアジアのMUSICシーンの「鼓動」を感じる特別プログラム『J-WAVE SPECIAL RESONANCE 2026 INSPIRED BY DIG SHIBUYA』を放送いたします。ナビゲーターは、音楽家・江崎文武とJ-WAVEナビゲーター・Celeina Annが務めます。

本番組では、韓国、シンガポール、台湾などで注目のトラックを現地のセレクターがキュレーション。アジアから湧き上がるVIBES & BEATSをオンエアでお届けします。

【クリエイター対談から100年先の未来に向けた新スレッドを立てる「STARTING THREADS」】

クリエイターが「対話」でコラボレーション。その専門領域におけるTOKYO発、100年先の未来に向けた「新しいスレッド」を立てていきます。

■出演者

・奥山由之（映画監督、写真家） × 江崎文武（音楽家）

・青葉市子（音楽家） × 小山田圭吾（Cornelius）

【一夜限りのパフォーマンスを生披露】

番組ナビゲーターであり、2/13（金）に開催される坂本龍一トリビュート・フェス『RADIO SAKAMOTO Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』にも出演する江崎文武が、坂本龍一さんへのリスペクトを込めた特別なスタジオライブを披露！

今回限りのスペシャルな演奏をお聴き逃しなく。

【アジアの鼓動を感じる音楽をキュレーションしてお届け「ASIAN BEATS」】

江崎文武（音楽家）

さらに、アジア各国のミュージシャン／DJがセレクターとして参加し、現地の音楽シーンからNEO TECHNOPOLISな未来を音楽で創造します。いま、世界に向けてリズムを刻むアジア発の「鼓動＝BEAT」を発信します。

■出演者

・250（イオゴン） from 韓国

・yeule（ユール） from シンガポール

・Sonia Calico from 台湾

・江崎文武（音楽家） from 日本

ほかにも、2月13日（金）～15日（日）に開催されるテック×アートイベントを体験できる「DIG SHIBUYA」のコンテンツを特集するとともに、津川恵理（建築家 / ALTEMY）、宮本 安芸子（渋谷区産業観光文化部部長）らと渋谷の未来についても考えます。

アジアのMUSIC＆CULTUREシーンの「鼓動」が詰まった本特番をお楽しみに。

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日時：2026年2月11日（水・祝）18:00～21:30

番組名：J-WAVE SPECIAL RESONANCE 2026 INSPIRED BY DIG SHIBUYA

ナビゲーター：江崎文武、Celeina Ann

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260211_sp/