ワイナリーが手掛けた、大人のためのチョコレートリキュール「至宝のデザートショコラ」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、ワイナリーが手掛けた、大人のためのチョコレートリキュール「至宝のデザートショコラ」を、2026年2月5日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/sihou-desertchocolat）

「至宝のデザートショコラ」とは

「至宝のデザートショコラ」は、まるでデパートに並ぶ「高級チョコレート」のように特別感のあるチョコレートをイメージして開発したリキュールです。ペアリングとしても相性の良い組み合わせとして鉄板のチョコレートと赤ワインに着目し、和歌山県の実力派ワイナリーが製造を担います。ワイナリー自慢の赤ワインをベースに、シナモンやバニラを加えることで、チョコレートの深みや立体感が広がる1本をつくりました。

「至宝のデザートショコラ」の魅力

コクが溢れるチョコレート

チョコレートは濃厚な甘さを感じられるミルクチョコレート系の味わいを厳選しました。そこに赤ワインの渋みなどが重なることで、チョコレートの甘さやコクが引き立つように仕上げていきます。

メルロー100％の赤ワインを使用

国産のメルローを100％使用した赤ワインを使用しました。カシスやプラム、ブラックベリーといったベリー系の豊かな果実味があふれる味わいは、チョコレートとの相性抜群です。さらにも国産のメルローは、エレガントで優しい果実味と高い酸味が特徴で、繊細な味わいがよりチョコレートの甘さをバランスよく引き立てます。ワイナリーならではの視点を活かした逸品に仕上がっています。

スパイスが織り成すエレガントさ

立体的なデザートの味わいを目指して、プラスしたのはスパイスを加えました。シナモンのスパイシーな風味で味わいにエッジを加え、バニラのまろやかな風味でまとめ上げ、全体を調和させます。

商品概要

【至宝のデザートショコラ】

◯商品タイプ：リキュール

◯容量：720ml

◯アルコール度数：12%

◯原材料：国内製造赤ワイン（ぶどう（日本産））、チョコレートシロップ（国内製造）、醸造アルコール、砂糖、シナモン／バニラ香料

◯製造元：和歌山湯浅ワイナリー（和歌山県）

＜プラン一覧＞

- 【超早割】至宝のデザートショコラ：3,390円（税込）- 【早割】至宝のデザートショコラ：3,590円（税込）- 【早割】至宝のデザートショコラ 2本セット：6,780円（税込）- 至宝のデザートショコラ：3,990円（税込）- 至宝のデザートショコラ 2本セット：7,180円（税込）

＜概要＞

◯商品名：至宝のデザートショコラ

◯販売期間：2026年2月5日（木）～3月5日（木）24:59

◯配送時期：4月上旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/sihou-desertchocolat

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp