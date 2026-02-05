≪池袋本部教室≫ 2026年３月15日（日）「立教小学校 校長 田代正行 先生 特別講演会」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「立教小学校 校長 田代正行 先生 特別講演会」概要

【詳細】

https://www.shingakai.co.jp/documents/20260315ikebukuro.pdf

【対象】

伸芽会会員「小学校受験をお考えの保護者様」

（2020年４月２日～2025年４月１日生まれのお子さまの保護者様）

※会員限定（2026年３月８日（日）までにご入会の手続きをされた方を対象といたします。）

※各ご家庭保護者様１名まで（お子さま同伴不可）

【日程】

2026年３月15日（日）13：30～15：00（終了予定）※開場13：00

【費用】

無料

【会場】

池袋本部教室

【定員】

200名

【持ち物】

筆記用具、デジタル会員証

【講演者】

立教小学校 校長 田代正行 先生

【申込開始日】

2026年２月12日（木）正午～

【申込方法】

伸芽ねっと(https://shingakai-stm.jp/child/login)より受付いたします。

下記リンクより伸芽ねっとへログインもしくはご登録のうえ、お申し込みください。

※先着順での受付となります。定員になりしだい、締め切りとさせていただきます。

※講演会場へのお子さまのご同伴はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※ご質問等ございましたら、池袋本部教室までお問い合わせください。

同時開催「新年長児 立教向け講習」

【時間】立教講習 13：30～15：30 立教個別 15：45～17：45

【場所】池袋本部教室

【費用】19,800円（税込）※１講あたり

【申込方法】お通いの教室または池袋本部教室までお申し込みください。

※講演にご参加の場合、13：00からお子さまをお預かりいたします。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

