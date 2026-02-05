ついに「超熱狂大万博」の全貌が明らかに！公式アンバサダーにサンチェ・フレッチェが就任＆限定パスポート発売開始

株式会社サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島は、開催を目前に控えた本イベントの第2弾詳細情報を解禁いたします。公式アンバサダーとして人気マスコットキャラクターの「サンチェ・フレッチェ」が就任したほか、イベントを遊び尽くすための「超熱狂大万博パスポート」の発売、さらには会場を彩るオリジナルソングやグルメ、ARコンテンツなど、超熱狂の渦を広げる新情報を一斉にお知らせします。心を揺さぶる“感動体験”で、最高のエナジーチャージをしよう！

現在チケットはサンフレチケットにて販売中！残りわずかとなっている試合もあるので、お買い求めはお早めに。

【サンフレチケット】

https://ticket.sanfrecce.co.jp

【超熱狂大万博特設サイト】

https://www.sanfrecce.co.jp/aso/cho-nekkyo-expo/

1.イベントを遊び尽くす！「超熱狂大万博パスポート」発売＆スタンプラリー開催

超熱狂大万博を120%楽しむためのマストアイテム「超熱狂大万博パスポート」の発売が決定。パスポートを持って、観戦という冒険に出発しよう！

パスポート詳細

スタジアム場内外の各エリアを巡るための公式ガイド兼記録証。毎試合持参して自分だけの思い出を完成させよう！

2.強力な助っ人！公式アンバサダーに「サンチェ・フレッチェ」就任

スタンプラリーの楽しみ方- スタジアム場内外の各スポットを巡って、冒険気分でスタンプを探そう。- 見つけたスタンプは、パスポートの指定されたスタンプ欄に押して冒険記録を残そう。- 全スタンプを集めた方には、本イベント限定の「超熱狂マスター・オリジナル特典」をプレゼント！- 思い出として手元に残せる、世界に一つだけのコレクターズアイテムとなります。

本イベントの熱狂を最大化させるアンバサダーとして、サンフレッチェ広島の公式マスコット“「サンチェ」と「フレッチェ」”の就任が決定しました。期間中は会場のあちこちに登場し、来場者の皆様と一緒にイベントを盛り上げます。グリーティングやアクションなど、パワーアップしたマスコットに出会えるかも！？

アンバサダー就任コメント

サンチェ

「あんばさだーに なっちゃった。ぼくすごいでしょ★『ちょうねっきょうだいばんぱく』 すたじあむで みんなとあそぶの たのしみ。おいしいもの いっぱいたべてせんしゅのみんなをおうえんしていっしょにもりあがろ！よろしくま★」

フレッチェ

「私たちがアンバサダーとして、スタジアムを盛り上げるよ！ おいしいグルメや楽しいイベントが盛りだくさんの特別な1日。 ぶちあつ体験しよう！みんなに会えるのを楽しみにしてるね (ハート)」

3.五感で楽しむ！「超熱狂」を彩るコンテンツ続々

超熱狂大万博ソング＆TV

4.お子様から大人まで楽しめるアトラクション＆グリーティング

5.ここでしか手に入らない！限定グッズ

開催概要

- 公式ソング完成！：本イベントのために新たに制作したオリジナルソングが完成！聴くだけで気分がアガる一曲です♪オープニングショーやハーフタイムなどで使用され、会場のエナジーをさらに高めます！曲や歌詞は近日中に公開！- 超熱狂大万博TV：会場内の大型ビジョンで配信予定の特別番組！試合の見どころ紹介や超熱狂大万博の楽しみ方などなど、お得な情報をお届けします。デジタルとリアルの融合- ARフィルター演出“FUN CAM”：昨年の超熱狂バイオレットハロウィーン開催時に大人気だった、ARフィルターが、サンチェ・フレッチェVer.で登場！試合前とハーフタイムに大型ビジョンであなたをサンチェやフレッチェに変身させます。口をあけると特別なエフェクトも！未知なる体験でエナジーチャージしよう！- 超熱狂大万博アクション：試合前やハーフタイムなど、特定の時間に場内外でサンチェ・フレッチェがミニゲームにチャレンジする参加型「アクション」を実施。参加者全員で最高の瞬間を作り上げましょう。- 超熱狂大万博グリーティング：アンバサダーやパフォーマーたちが会場内を回遊。間近で触れ合えるチャンスです。- 超熱狂大万博ふわふわ：お子様に大人気の超巨大エアー遊具（ふわふわ）が登場。安全に、思いっきり体を動かして楽しめます。- 限定グッズ：Tシャツ、EXPOピンズ、バッグなど、熱狂の証となるラインナップをご用意。詳細は、特設サイトをご確認ください。【超熱狂大万博特設サイト】https://www.sanfrecce.co.jp/aso/cho-nekkyo-expo/

イベント名

超熱狂大万博-CHO NEKKYO EXPO-

開催日時

2026年2月14日（土）～5月30日（土）（明治安田J1百年構想リーグ期間中ホームゲームにて）

会場

エディオンピースウイング広島

公式サイト

https://www.sanfrecce.co.jp/aso/cho-nekkyo-expo/

公式SNS

クラブ公式X：https://x.com/sanfrecce_SFC

クラブ公式Instagram：https://www.instagram.com/sanfrecce.official/

クラブ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sanfrecce_official

クラブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@sanfreccechannel

