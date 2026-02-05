“さくら×抹茶”で春を味わう「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ」

写真拡大 (全5枚)

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治　以下 ギンビス）は、2月9日（月）より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ」を順次販売致します。



株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/



　　　　　　　2/9（月）発売「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ」


■「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ」とは　


「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ」は、石臼挽き宇治抹茶を使用したチョコレートを使用しており、深くまろやかな抹茶の風味と上品な甘さが広がる上質な味わいです。桜抹茶風味で、ほのかに桜の味わいが感じられ、抹茶と桜2つの味を楽しむことができる春らしい商品となっております。


パッケージも抹茶カラーをベースに、桜を散りばめ、季節感と日本らしさを表現しています。


「サクッ、チョコじゅわ～」食感が癖になる「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ」で、春の訪れを感じてください。



■商品情報

◆ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ さくら香る抹茶ショコラ


発売日：2026年2月9日（月）※全国のコンビニで順次販売


価格　：150円（税別）


内容量：32g


※お取り扱いのない店舗もございます。


また、商品がなくなり次第、販売終了をさせていただきます。






■「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ」とは　　

「ＧＩＮＺＡ　ＲＵＳＫ」は、ギンビス発祥の地である「銀座」への想いと、伝統×最先端の洗練された大人の街「銀座」をイメージして作り上げたブランドです。チョコレートを食べているような満足感と、軽くサクサクなラスク食感で、“高級でオシャレ”をコンセプトとした大人のチョコスナックです。パフにしみ込んだチョコと、パフにまとわせたフレーバーパウダーの組み合わせでリッチな味わいを楽しめます。チョコが手につきにくく、食べやすいひと口サイズなので、自宅でもオフィスでも間食や小腹満たしに最適です。



　　　　「ＧＩＮＺＡ　ＲＵＳＫ 誘惑のショコラ」

　　　　「ＧＩＮＺＡ　ＲＵＳＫ 魅惑のホワイト」


ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/ginzarusk/




■会社概要

株式会社ギンビス


- 代表者：代表取締役社長　宮本 周治


- 設立：1930年(昭和5年)5月5日


- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、


　　　　　　チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開


- URL：http://www.ginbis.co.jp


- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。



ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。
ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。