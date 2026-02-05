【Maison de FLEUR】カバーガールにハローキティが登場！いちごのリボンを纏ったハローキティが贈るブランドブック新発売

株式会社ストライプインターナショナル




株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションブックを2026年3月11日（水）に全国のファミリーマートおよび書店にて発売いたします。



Maison de FLEURで人気の“いちご”モチーフをテーマに、「ハローキティ」とコラボレーションしたブランドブックが初登場。フレンチシックな世界観をベースに、いちごのリボンを纏ったチャーミングなハローキティが主役の特別なコレクションを展開いたします。



今回のブランドブックでは、実用性と可愛さを兼ね備えた全4種類のアイテムをラインアップ。こだわりポイントは、いちごのヘタをMaison de FLEURのアイコンであるリボンで表現したデザインです。


スマートフォンにも装着できる「いちごぬいぐるみチャーム」や、小物収納が可能ないちごフォルムが可愛い「いちごチャーム」。幅広い用途に対応可能な6穴バインダーの「いちごマルチケース」や、しっかりとしたマチで大切なアイテムを収納できる「いちご宝物ケース」をご用意いたしました。



各アイテムの本体には、ハローキティをイメージしたレッドカラーの高級感漂うキルティング素材を採用し、もこもこ素材と繊細な刺繍で仕上げた立体的なハローキティを施しています。そのほか、書店およびネット書店ではケース2種をピンクの限定カラーで販売いたします。


　


また、カバーガールには、ハローキティを迎え、本コラボレーションだけのスペシャルシューティングも収録いたしました。



Maison de FLEURとハローキティ、“いちご”が織りなす特別な世界観をぜひお楽しみください。





■『Maison de FLEUR　× HELLO KITTY』 販売概要
予約開始日：2026年2月5日（木）


発売日：2026年3月11日（水）


販売場所：全国のファミリーマート、全国書店、ネット書店


販売アイテム：全6種（販売チャネル別展開）





■『Maison de FLEUR　× HELLO KITTY』 アイテム詳細


※価格は全て税込









【ファミリーマート限定】


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごぬいぐるみチャームBOOK (\3,190)


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごチャームBOOK （\3,190）


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK RED （\4,059）


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK RED （\4,059）







【書店・ネット書店】


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK PINK （\4,059）


Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK PINK （\4,059）　






