【Maison de FLEUR】カバーガールにハローキティが登場！いちごのリボンを纏ったハローキティが贈るブランドブック新発売

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションブックを2026年3月11日（水）に全国のファミリーマートおよび書店にて発売いたします。

Maison de FLEURで人気の“いちご”モチーフをテーマに、「ハローキティ」とコラボレーションしたブランドブックが初登場。フレンチシックな世界観をベースに、いちごのリボンを纏ったチャーミングなハローキティが主役の特別なコレクションを展開いたします。

今回のブランドブックでは、実用性と可愛さを兼ね備えた全4種類のアイテムをラインアップ。こだわりポイントは、いちごのヘタをMaison de FLEURのアイコンであるリボンで表現したデザインです。

スマートフォンにも装着できる「いちごぬいぐるみチャーム」や、小物収納が可能ないちごフォルムが可愛い「いちごチャーム」。幅広い用途に対応可能な6穴バインダーの「いちごマルチケース」や、しっかりとしたマチで大切なアイテムを収納できる「いちご宝物ケース」をご用意いたしました。

各アイテムの本体には、ハローキティをイメージしたレッドカラーの高級感漂うキルティング素材を採用し、もこもこ素材と繊細な刺繍で仕上げた立体的なハローキティを施しています。そのほか、書店およびネット書店ではケース2種をピンクの限定カラーで販売いたします。

また、カバーガールには、ハローキティを迎え、本コラボレーションだけのスペシャルシューティングも収録いたしました。

Maison de FLEURとハローキティ、“いちご”が織りなす特別な世界観をぜひお楽しみください。

■『Maison de FLEUR × HELLO KITTY』 販売概要

予約開始日：2026年2月5日（木）

発売日：2026年3月11日（水）

販売場所：全国のファミリーマート、全国書店、ネット書店

販売アイテム：全6種（販売チャネル別展開）

■『Maison de FLEUR × HELLO KITTY』 アイテム詳細

※価格は全て税込

【ファミリーマート限定】

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごぬいぐるみチャームBOOK (\3,190)

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごチャームBOOK （\3,190）

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK RED （\4,059）

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK RED （\4,059）

【書店・ネット書店】

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK PINK （\4,059）

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK PINK （\4,059）

