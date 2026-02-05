小籔千豊がお悩みに即興で答える人気ライブ！「小籔大説教」 全国8か所で開催決定

吉本興業株式会社

小籔千豊がお客様のお悩みに即興で答える人気単独ライブ「小籔大説教」を、4月12日(日)の宮城公演を皮切りに全国8か所で開催することが決定しました。

本公演は、10年以上にわたり愛され続けている小籔千豊のライフワーク的ライブです。

今回は、主婦の友社より3月27日(金)に発売される書籍『愛の小籔大説教』の出版を記念したツアーです。

全国各地で、小籔流の鋭くも愛のある“説教”を繰り広げます。また、数量限定で、終演後に本人から直接書籍を受け取ることができる「サイン本お渡し会付き前方指定席チケット」の販売も予定しています。詳細は後日発表します。

チケットは2月7日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

小籔千豊コメント

小籔大説教で本がでます。イベントが本になった感じです。

よかったらイベント来ていただき、雰囲気掴んでもらえたら。

また本読んでからイベント来てくださっても。よろしくお願いします。

「小籔大説教」公演情報

▼公演スケジュール

●宮城：電力ホール(仙台)

日時：4月12日(日)16:15開場/17:00開演

●東京：ルミネtheよしもと

日時：4月19日(日)18:30開場/19:00開演

●島根：出雲市民会館

日時：4月26日(日)13:15開場/14:00開演

●北海道：共済ホール(札幌)

日時：5月3日(日)14:15開場/15:00開演

●広島：はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ

日時：5月10日(日)13:15開場/14:00開演

●福岡：福岡よしもと大和証券劇場

日時：5月16日(土)17:45開場/18:00開演

●熊本：熊本城シビックホール

日時：5月17日(日)13:15開場/14:00開演

●大阪：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

日時：6月14日(日)16:15開場/17:00開演

▼チケット料金

前売：4,000円

当日：4,500円

サイン本お渡し会付き前方指定席：6,500円

※サイン本お渡し会付き前方指定席はFANY先行のみ販売

▼チケット販売スケジュール

●FANYチケット先行

受付期間：2月7日(土)11:00～2月9日(月)11:00

当落発表：2月11日(水)18:00

●一般発売／発券開始

2月18日(水)10:00～

※宮城・島根・広島・熊本公演の発売スケジュールに関して、各公演のHPも併せてご確認ください。

チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/koyabudaisekkyo2026(https://r.ticket.fany.lol/koyabudaisekkyo2026)