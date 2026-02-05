花々の香りとうるおいをまとう紫外線対策！全身うるツヤ「UVミスト」数量限定発売
株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、さらさらオイルイン処方の超微細ミストでうるおいとツヤをまといながら日やけ対策ができる「ゆるりと UVミスト」を２月５日に数量限定で発売します。リアルな香り立ちで人気の『ゆるりと』定番フレグランス「金木犀(キンモクセイ）」と「茉莉花（ジャスミン）」の2種が揃います。
忙しい朝に、ミストタイプで手軽に素早く日やけ対策
「ゆるりと UVミスト」はSPF32／PA+++で、日常の紫外線による日やけや乾燥ダメージから肌・髪を守ります。
ノンガス超微細ミストだから白くならず、外出先での塗り直しも簡単！さらさらオイルイン処方でうるおいとツヤを与え、なめらかに整えます。「金木犀（キンモクセイ）」と「茉莉花（ジャスミン）」の香りをまといながら、肌と髪を紫外線と乾燥から守ります。
●UVミスト 8つのポイント
１. SPF32／PA+++
日常使いから屋外レジャーにも
2. 全身うるツヤ
からだ・顔・髪に使えるマルチタイプ
3. 石けんで簡単オフ
クレンジング不要で肌への負担を軽減
4. ノンガス超微細ミスト
白くならないふんわり透明ミスト
5. メイクの上からもOK
塗り直しも簡単
6. やさしい花々の香り
ふんわりやさしい人気の香り
7. スキンケア成分配合
共通保湿成分 ：ビタミンC誘導体(*1)、ホホバ種子油、3種のヒアルロン酸(*2)
金木犀保湿成分：モクセイ花エキス
茉莉花保湿成分：ジャスミン油
8. こだわり処方
・さらさらオイルイン
べたつかず軽い付け心地で紫外線による乾燥ダメージから肌や髪をうるおいのベールで守ります
・4つの無添加（アルコール、鉱物油、パラベン、着色料不使用）
*1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル
*2 加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸
●ゆるりと UVミスト 全２種
価格 1,980円（税込） 内容量 50mL
・金木犀 あまくやわらかなキンモクセイの香り
UVミスト 金木犀
・茉莉花 優雅で品のあるジャスミンの香り
UVミスト 茉莉花
●GPPオンラインショップなどで販売
＜＜＜ ゆるりと ＞＞＞ :
https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4020
GPPオンラインショップはこちら
YURURITO ゆるりと
～日本の風情をゆるりとあじわう～
彩り豊かな風景や空を眺め、風が運ぶやさしい香りに包まれる。
古くから親しみ、そばにあるものに心が和む。ゆったりと情緒あるひとときをお届します。
●製品お問い合わせ先
グローバルプロダクトプランニング
03-3770-6170
https://www.gpp-shop.com