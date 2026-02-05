大京「ライオンズ」シリーズ徹底分析― スタンダードからハイグレードまで、資産価値の差を可視化 ―

マンションリサーチ株式会社

マンションリサーチ株式会社（本社所在地：東京都千代田区神田美土代町5-2、代表取締役社長：山田力） は、マンション市場の長期的な変化を把握するため、全国14万3,000棟のマンションデータを公開している「マンションナビ」 の保有データを用いて、株式会社大京が展開するマンションブランド「ライオンズ」シリーズについての資産性を独自比較分析し、公開しました。

本調査のポイント

1.大京「ライオンズ」シリーズにおけるブランドごとの役割とポジショニング

2.スタンダードクラスとハイグレードクラスで明確に分かれる価格上昇率の差

3.東京23区において長期的に評価され続ける立地・供給特性の傾向

■調査背景

近年のマンション市場において、ブランドごとのコンセプトや立地選定基準の違いは、資産価値形成に大きな影響を与えています。

本調査では、大京のライオンズシリーズ「ライオンズマンション」「ザ・ライオンズ」「ライオンズガーデン」「ライオンズタワー」を対象に、マンションナビが保有する全国14万3,000棟のデータを活用し、東京都23区内の立地分布・価格推移・スペックを比較分析。

その結果、各ブランドが中古市場においてどのように評価され、資産価値を維持・向上させているのか、その“資産価値ライン”を明らかにしました。

■調査概要

調査期間：2017年1月～2026年1月（過去データは2016年～現在を対象）

データ出典：株式会社大京公式サイト(https://lions-mansion.jp/)、マンションナビ(https://t23m-navi.jp/)

調査機関：マンションナビ(https://t23m-navi.jp/)

調査対象：株式会社大京が展開するマンションブランド「ライオンズ」「ザ・ライオンズ」「ライオンズガーデン」「ライオンズタワー」

調査対象エリア：東京都23区全域

調査対象物件：ライオンズマンション中目黒(https://t23m-navi.jp/members/myhome/18443)/ライオンズマンション東陽町(https://t23m-navi.jp/members/myhome/9865)/ザ・ライオンズ本郷(https://t23m-navi.jp/members/myhome/4220977)/ザ・ライオンズ上野の森(https://t23m-navi.jp/members/myhome/8846)/ライオンズタワー池袋(https://t23m-navi.jp/members/myhome/1185)/ライオンズガーデン阿佐ヶ谷(https://t23m-navi.jp/members/myhome/27583)

調査方法：各物件の価格推移・平方メートル 単価・賃料・管理費・修繕積立金・立地特性をもとに、ブランドごとのポジショニングと資産性を分析。ブランド間の資産価値ラインを定量・定性的に比較評価。

ライオンズシリーズの構造と特徴

大京のマンションブランドは、大きく以下の4つのシリーズに分類され、それぞれ明確な特徴を持っています。単なるグレードの違いだけでなく、建物の規模や形状によってもシリーズが区分されており、製品ラインの広さが特徴です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/187_1_4820346b67bd35faa3c94a862b692297.jpg?v=202602050521 ]

表1：23区内ライオンズマンションの構造と特徴の比較表（2026年1月 マンションナビ調べ）

ブランド別｜価格推移から見るライオンズシリーズの評価構造

東京23区内における2016年6月から2025年6月までの価格推移を分析した結果、すべてのシリーズで価格が上昇しているものの、ブランドによって増加率に大きな差が生じています。

ライオンズマンション／ライオンズガーデン

グラフ1：2016年6月～2025年6月までの東京23区ライオンズマンション・ザ・ライオンズ・ライオンズガーデン・ライオンズタワー価格推移（2026年1月マンションナビ調べ）※金額の単位は「円/平米」スタンダードクラスとしての安定した価格形成図1：23区内のライオンズマンション所在地（2026年1月 マンションナビ調べ）

▶Google MyMapsはこちら(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ja&mid=1NLLw5lt3iFTnF0aZZ-cUn_sZ_HxW04U&ll=35.279961627763726%2C139.62905609999999&z=9)

ライオンズマンション一覧を見る :https://t23m-navi.jp/brand/lions

図2：23区内のライオンズガーデン所在地（2026年1月 マンションナビ調べ）

▶Google MyMapsはこちら(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ja&mid=1NLLw5lt3iFTnF0aZZ-cUn_sZ_HxW04U)

ライオンズガーデン一覧を見る :https://t23m-navi.jp/searches/index/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3

東京23区全域に広く分布するスタンダードクラスに位置づけられ、居住利便性や住環境を重視したエリアに多く供給されています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/187_2_943484e5346b3ed476e33773eb951ab7.jpg?v=202602050521 ]

表2：2016年6月と2025年6月比較ライオンズマンション・ライオンズガーデン平均価格（2026年1月マンションナビ調べ）※金額の単位は「円/平米」

2016年6月と2025年6月を比較すると、平均価格は約50～60%程度の増加率となっており、市場全体の上昇トレンドを反映しつつ、安定的な価格推移が確認できます。

よって、ライオンズマンションおよびライオンズガーデンは、東京23区全体の市場動向に連動しながら、流通量と認知度を背景に、比較的安定した価格形成が行われていることが分かります。

大幅な価格変動は限定的である一方、中古市場において一定の評価を維持し続けている点が特徴といえます。

ザ・ライオンズ／ライオンズタワー

都心立地に限定されたハイグレードモデル図3：23区内のザ・ライオンズ所在地（2026年1月 マンションナビ調べ）

▶Google MyMapsはこちら(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ja&mid=1NLLw5lt3iFTnF0aZZ-cUn_sZ_HxW04U&ll=35.279961627763726%2C139.62905609999999&z=9)

ザ・ライオンズ一覧を見る :https://t23m-navi.jp/brand/lions図4：23区内のライオンズタワー所在地（2026年1月 マンションナビ調べ）

▶Google MyMapsはこちら(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ja&mid=1NLLw5lt3iFTnF0aZZ-cUn_sZ_HxW04U&ll=35.279961627763726%2C139.62905609999999&z=9)

ライオンズタワー一覧を見る :https://t23m-navi.jp/searches/index/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC

千代田区・港区・渋谷区など、都心の中でも立地条件の厳しいエリアに集中して供給されているシリーズです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/187_3_6b2440de0dfaeb7289036dc9d7b38bf0.jpg?v=202602050521 ]

表3：2016年6月と2025年6月比較ザ・ライオンズ・ライオンズタワー平均価格（2026年1月マンションナビ調べ）※金額の単位は「円/平米」

同期間における価格推移では、150%前後の増加率を記録しており、立地の希少性とブランド力が中古市場において強く評価されていることが分かります。

ザ・ライオンズおよびライオンズタワーでは、都心立地や供給数の限定性といった要素が、中古市場においても価格に反映されやすい傾向が確認できます。

価格推移を見ると、スタンダードクラスとは異なる評価軸で価格が形成されていることがうかがえます。

外観分析｜カラーに見る「ライオンズらしさ」の変遷

「ライオンズマンション＝茶色のタイル」というイメージが強いですが、そのデザインコードは時代とともに変化しています。

図5：ライオンズシリーズの外観時系列（2026年1月 マンションナビ調べ）～1990年代（ベージュ・ブラウン系）

街並みに溶け込むことを重視したアースカラーが主流。流行に左右されない重厚感が、築年数を経ても「古さを感じさせない」ヴィンテージ性を生み出しています。

2000年代～（グレー・ホワイト系）

モダンなデザインへ移行しつつも、「目立つ建物」より「持続性」を重視する設計思想は一貫しています。

この「奇抜さよりも持続性」を重視する姿勢が、中古市場における幅広い層からの受容性につながっていると考えられます。

管理体制｜修繕積立金から見る「大京の現実主義」

マンションの資産価値を左右する最大の要因は「管理」です。本調査で対象物件の修繕積立金を分析したところ、大京ブランド特有の「現実主義」とも言える堅実な姿勢が浮き彫りになりました。

多くのマンションで積立金不足が問題となる中、ライオンズシリーズは国土交通省のガイドライン平均値に近い、あるいは上回る水準を確保しているケースが多く見受けられます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/187_4_e6a56115d2b3a79785dbfec7d659afa0.jpg?v=202602050521 ]

表4：マンション別修繕積立金平均値、回数、総戸数比較（2026年1月マンションナビ調べ）

グループ管理会社（大京穴吹建設・大京アステージ）との連携により、将来のメンテナンスを見据えた「現実的な資金計画」が運用されていることが、経年後も資産価値が落ちない信頼の源泉となっています。

なぜ「ライオンズ」ブランドは中古市場で強いのか

すべてのシリーズで価格上昇が見られる背景には、大京ブランド特有の強みがあります。

圧倒的なストック数と認知度

大京は累計供給戸数で国内トップクラスの実績を持ち、「ライオンズマンション」は国民的な知名度を誇ります。この圧倒的なストック量が、中古市場での流動性を下支えしています。

グループ総合力による「管理の質」と「現実的な修繕積立金」

国内トップクラスの管理受託戸数（約53万戸超）を誇るグループ力を活かし、長期視点での「現実的な修繕積立金」を設定。 築年数が経過しても十分な積立水準を維持する堅実な管理体制が、中古市場における高い信頼と資産価値を支えています。

まとめ

大京のマンション一覧を見る :https://t23m-navi.jp/brand/pickup_daikyoデータから見た大京「ライオンズ」シリーズ

ライオンズシリーズは、スタンダードクラスとハイグレードクラスで、価格形成が明確に分かれる構造を持つことが確認できました。

各ブランドにおいては、立地条件や建物仕様といった要素が、中古市場においても価格に反映されやすい傾向がうかがえます。

このようにライオンズシリーズは、価格帯や仕様の違いに応じた明確なブランド設計がなされており、その構造が中古市場においても数値として表れています。

予算やライフスタイルに応じて選択肢を広く提供するスタンダードモデルと、立地希少性を背景に高い価格水準を維持するハイグレードモデルという二層構造は、今後も大京ブランドの資産価値を支える要因の一つになると考えられます。

記事を「すみかうる」で読む :https://t23m-navi.jp/magazine/news/navi-report-baikyobrand/

データ提供/マンションナビ(https://t23m-navi.jp/)

今後も、皆様に役立つ情報を提供し、マンション売買のサポートを強化してまいります。

