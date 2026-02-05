【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】株式会社セプテーニ・ホールディングスとのプレミアムユニフォーム・パートナー（裾）契約更新のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

この度、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長：西野努）は、株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜雄一）と、２０２６シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたので、ご報告いたします。公式ユニフォームスポンサー（裾）として同社ロゴを掲出いたします。

セプテーニ・ホールディングスは、マーケティング・コミュニケーション事業を中心に多岐にわたる事業を展開しており、２０２４シーズンより当クラブのプレミアムユニフォーム・パートナーとしてご支援いただいております。本契約更新により、デジタル領域での協業をさらに強化し、クラブの成長・発展に寄与してまいります。

※2026新年感謝の集いにて撮影した写真です。

■株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表取締役 神埜 雄一 様コメント

「２０２６シーズンもプレミアムユニフォーム・パートナーとしてアビスパ福岡をサポートさせていただけますことを、心より光栄に思います。セプテーニグループは、引き続きデジタルマーケティングの知見を活かしながら、公式HP制作や集客支援などクラブをサポートするとともに、 選手・スタッフ・サポーターの皆さまと一体となって、感動とファン体験の最大化を図り、その熱量を地域社会の活性化へと繋げていきたいと考えております。アビスパ福岡の更なる飛躍と発展を願い、全力で応援してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。」

■アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 西野 努コメント

「この度、株式会社セプテーニ・ホールディングス様とプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新し、２０２６シーズンもご支援をいただけることを大変嬉しく、心強く感じております。日頃よりアビスパ福岡の活動に多大なるご理解を賜っているセプテーニ・ホールディングス様に、心より感謝申し上げます。

セプテーニ・ホールディングス様には、主にデジタルマーケティング領域でクラブのHP制作や集客施策の推進を通し、日々大きな力をいただいております。アビスパ福岡に関わる皆さまが一つになれる施策をこれからも共に創出し、ご期待にしっかりと応えられるよう、クラブ一丸となって挑戦を続けてまいりますので、２０２６シーズンも変わらぬご支援、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。」

■２０２５シーズンのお取り組み(一部)

１.プレミアムユニフォーム・パートナー

アビスパ福岡公式ユニフォーム(裾)部分に、コーポレートロゴを掲出いただきました。

２.「SEPTENI GROUP スペシャルマッチ」の開催

デジタル領域に強みを持つセプテーニ・ホールディングス様らしい施策として、SNS（X、Instagram）のフォロー/リポストした方を対象に、試合当日ブースにて先着1,000名様にマグネットをプレゼントするキャンペーンを実施し、試合前から盛り上げていただきました。また、この日の試合に勝利したことで、一時期アビスパ福岡史上初J1リーグにて首位に立つことが出来ました。

３.アビスパみらい応援団の推し活実施によるムーブメント創出

「あなたの“推し”が地域やクラブ・選手のみらいにつながる」を目的にした推し活コミュニティの運営を実施いただいております。クラブや選手を好きな気持ちをポイントに変えて、集めたり、贈ったりできるサービスです。多くの方々のご参加是非お待ちしております。

＜下記詳細＞

https://avispa-gifting.com/welcome/

４.現在進行中のHP制作プロジェクト

アビスパ福岡のオフィシャルHP制作（改修）プロジェクトを実施いただいております。これまでの良いところを残しつつ新しい色も入れながら、魅力的かつ効率的なＨＰを実装出来るよう、密に連携させていただき、アビスパ福岡に関わる皆さまの想いを形にしてまいります。

■掲出ロゴ：

【掲出箇所】

・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（裾）

・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏LED看板

・他、アビスパ福岡各種制作物

＜会社概要＞

会社名：株式会社セプテーニ・ホールディングス（SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.)

代表者：代表取締役 神埜 雄一

本社所在地：東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 住友不動産新宿グランドタワー３０F

設立年月：１９９０年１０月

公式サイト：https://www.septeni-holdings.co.jp/