『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.1～4が、2026年4月15日から順次発売！　アニメイトにて全巻購入いただくと、虎杖＆乙骨の描き下ろしイラストを使用した特典3種が付く!!

株式会社アニメイトは、『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.1～4を、2026年4月15日より4ヶ月連続で発売いたします。

アニメイトにて全巻ご購入いただくと、特典として「描き下ろしアクリルスタンド2個セット」「描き下ろしミニフォト3枚セット」「描き下ろしA4箔押しアートボード」をプレゼントいたします。いずれも虎杖悠仁＆乙骨憂太の描き下ろしイラストを使用したファン必見のアイテムとなっています。

また、Vol.1＆2とVol.3＆4の連動購入特典もあり、Vol.1＆2では「描き下ろし缶バッジ1個（虎杖悠仁）＋場面写ブロマイド2枚セット」が、Vol.3＆4では「描き下ろし缶バッジ1個（乙骨憂太）＋場面写ブロマイド2枚セット」がそれぞれもらえます。

さらに、パネル＆スタンディ展示や抽選会などを行う【TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」Blu-ray＆DVD発売記念キャンペーン】も、アニメイトにて4月14日から順次開催となりますので、あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

△アニメイト全巻購入特典（ミニフォト3枚セット、アクリルスタンド2個セット、A4箔押しアートボード）

『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD

発売日：

＜Vol.1＞2026年4月15日

＜Vol.2＞2026年5月20日

＜Vol.3＞2026年6月17日

＜Vol.4＞2026年7月15日

価格：

＜Blu-ray＞各8,250円（税込）

＜DVD＞各7,150円（税込）

アニメイト特典：

＜Vol.1＆2連動購入＞描き下ろし缶バッジ1個（虎杖悠仁）、場面写ブロマイド2枚セット

＜Vol.3＆4連動購入＞描き下ろし缶バッジ1個（乙骨憂太）、場面写ブロマイド2枚セット

＜全巻購入＞描き下ろしアクリルスタンド2個セット、描き下ろしミニフォト3枚セット、描き下ろしA4箔押しアートボード

メーカー特典：

＜早期予約＞描き下ろしミニ色紙（描き下ろしキャラクター：虎杖悠仁、脹相）

＜全巻連動購入＞描き下ろし全巻収納BOX（描き下ろしキャラクター：虎杖悠仁、乙骨憂太）

■キャンペーン情報

TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」Blu-ray＆DVD発売記念キャンペーン

（1）パネル＆スタンディ展示

開催期間：2026年4月14日～4月30日

展示キャラクター・開催店舗：

＜虎杖悠仁＞アニメイト池袋本店、広島

＜伏黒 恵＞アニメイト新宿、名古屋

＜乙骨憂太＞アニメイト仙台、梅田

＜禪院真希＞アニメイト新宿、鹿児島

＜禪院直哉＞アニメイト京都、盛岡

＜脹相＞アニメイト池袋本店、青森

開催内容：期間中、対象店舗にて場面写パネル＆スタンディを展示いたします。

（2）店頭抽選会

開催期間：2026年4月14日～4月30日

開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、名古屋、盛岡、京都、広島、鹿児島、青森、梅田、新宿、アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品をいずれか1点ご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。当選された方に景品をプレゼントいたします（アニメイト通販は【2026年4月5日23:59】までにご予約いただいたお客様が抽選の対象となります）。

※対象店舗で対象商品を全額内金ご予約いただいている方も、開催期間中の商品引取時に抽選会にご参加いただけます。

景品内容：

＜A賞＞ミニスタンディ（各店6名様）

＜B賞＞パネル（各店8名様）

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

※＜B賞＞パネルは、当選時に引換券をお渡しします。2026年5月2日（土）以降に引換券をお持ちの上で当選された店舗にお越しください。引換券と景品を交換させていただきます。

※＜B賞＞パネルの引き換えに関しましては、2026年5月31日（日）閉店時までにお願いいたします。以降、店舗にお越しいただいても景品の引き換えはしかねますので、ご了承ください。

対象商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.1

（3）ポスタージャック＆プレゼントキャンペーン

開催期間：

＜ポスタージャック＞2026年4月14日～4月30日

＜プレゼント＞2026年4月14日～なくなり次第終了

開催店舗：

＜ポスタージャック＞全国アニメイト（一部店舗除く）

＜プレゼント＞全国アニメイト（一部店舗除く）、アニメイト通販

※開催店舗はアニメイトHPをご確認ください。

開催内容：全国アニメイト（一部店舗除く）でポスタージャックを開催。さらに、ポスタージャック開催店舗＆アニメイト通販にて、期間中に対象商品をいずれか1点ご購入（予約引取り含む）いただいた方に、先着で「販促B2ポスター」をプレゼントいたします。

特典内容：販促B2ポスター

対象商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.1

（4）スペシャルレシート発行キャンペーン

開催店舗：全国アニメイト（通販除く）

開催内容：期間中、対象商品をご購入（予約引取り含む）いただいた方に、1会計につきスペシャルレシートを1枚プレゼントいたします。

開催期間・対象商品：

＜Vol.1【虎杖悠仁・脹相】＞

期間：2026年4月14日～5月3日

商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.1

＜Vol.2＞※絵柄は後日公開

期間：2026年5月19日～6月7日

商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.2

＜Vol.3＞※絵柄は後日公開

期間：2026年6月16日～7月5日

商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.3

＜Vol.4＞※絵柄は後日公開

期間：2026年7月14日～8月2日

商品：『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD Vol.4

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■関連URL

『呪術廻戦 死滅回游 前編』Blu-ray＆DVD アニメイト通販商品ページ

＜Vol.1＞

・Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367499/)

・DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367503/)

＜Vol.2＞

・Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367500/)

・DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367504/)

＜Vol.3＞

・Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367501/)

・DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367505/)

＜Vol.4＞

・Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367502/)

・DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3367506/)

TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」Blu-ray&DVD発売記念キャンペーン(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114493)

TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト(https://jujutsukaisen.jp/)

■『呪術廻戦』とは

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々先生によるコミック。

集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から2024年9月まで連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億部（デジタル版含む）を突破している大人気作です。

2026年1月8日からはTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送中で、ますます盛り上がりを見せています。