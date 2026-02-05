芸術性に富んだデザインのチーフが魅力!＜DIEFFE KINLOCH（ディエッフェ キンロック）＞の期間限定イベントがバーニーズ　ニューヨークに登場！

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、バーニーズ ニューヨーク銀座本店・横浜店・福岡店にて２月６日（金）から２月15日（日）まで＜DIEFFE KINLOCH（ディエッフェ キンロック）＞の期間限定イベントを開催します。

世界各地の風景や文化、動物を遊び心あふれる鮮やかな色彩で描いた、ミラノ発の高品質なアートアクセサリーブランド＜ディエッフェ キンロック＞は、新鮮な色合せでテキスタイルデザインに遊び心もあり､芸術性に富んだモチーフと美しい色柄で構成されるデザインが特徴です｡シルク製品で有名な北イタリアのコモで高い技術を持つ職人たちによって作られており、モダンなデザインとイタリアの伝統的な職人技術の融合を楽しめるコレクションを展開しています｡期間中は普段取扱いのないバッグやパスケース、ソックスなどをご用意。春の訪れを感じるこの季節に、装いに彩りを添える＜ディエッフェ キンロック＞の世界をぜひお楽しみください。

イベント開催期間・店舗

期間：2026年2月6日（金）～2026年2月15日（日）

場所：バーニーズ ニューヨーク銀座本店・横浜店・福岡店

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/barneysjapan