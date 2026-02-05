LINEで完結するオンライン診療システム『Medibot』が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンライン診療カテゴリで総合1位を受賞いたしました

株式会社ソラリウム

この度、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」において、Medibotが「2025年度下半期 資料請求数ランキング」の「カテゴリ総合1位」を含む、業種別・中小企業の計3部門で受賞いたしました。 数あるサービスの中から、オンライン診療カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして高く評価いただけたことを、チーム一同、心より嬉しく思っております。

※本受賞は、スマートキャンプ株式会社調べ「BOXIL資料請求ランキング（2025年下半期）」に基づくものです。資料請求数は、有料掲載サービスを対象に実際に企業へ提供された件数を指します。

■受賞の背景と今後の抱負

保険・自費診療クリニックの皆様が抱えるマーケティング及び業務に関する課題に対し、現場目線で改善を積み重ねてきた結果だと自負しております。今後も「選ばれ続ける理由」に磨きをかけ、クリニック様をサポートし続けていけるよう邁進してまいります。

■Medibotとは：LINE完結型！オンライン診療のオールインワンツール- LINEで一気通貫した診療体験専用アプリのダウンロードは一切不要。予約・事前問診・オンライン診療・決済まで、患者さんが使い慣れたLINEだけで完結します。この「手軽さ」がクリニックの収益と患者様からの満足度の両立を実現します。- LTVを最大化するマーケティング機能単なる診療ツールではありません。患者さま一人ひとりの予約や問診内容に合わせたフォロー配信や、再診のリマインドなど、患者様にパーソナライズしたマーケティング／アフターフォロー配信ができるCRM・自動配信機能が標準搭載されています。- クリニック運営経験に基づく徹底サポート自社でクリニックを運営してきたからこそ、単なるシステムの導入にとどまらず、診療フロー全体の最適化やスタッフ様へのオペレーション定着まで一貫してサポートいたします。自費診療の現場に即した「本当に使える」仕組みづくりを、パートナーとして徹底的に伴走して支援いたします。■導入事例：自費診療クリニックでの成果

Medibotをご導入いただいたクリニック様では、下記のような成果が実際に挙がっております。

- 成約率の向上：LINE完結のフローで離脱を防ぎ、LINE経由の成約率が30％超改善- 運用コストの削減：決済やリマインド業務の自動化により、現場の業務効率を約1.5倍まで引き上げ- 収益の早期安定化：ノウハウをもとにした診療／マーケティング導線の構築により開業後2ヶ月で黒字化を達成■「総合1位」に選ばれた成果を、貴院でも。

なぜMedibotが多くの自費診療クリニックに選ばれ、短期間での黒字化を支援できているのか。その具体的な成功パターンや最新の導入事例、さらに「勝てるクリニック運営」のノウハウを公開するセミナー情報は、こちらからご確認いただけます。

