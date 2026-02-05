Uber JapanのAPAC採用マネージャーが登壇！多国籍チームを率いるリーダーシップとグローバル採用の最前線 X配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク Vol.23」2月16日(月)に配信

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2026年2月16日（月）12時より、ソーシャルメディアX（旧Twitter）スペースにて、ライブ配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク」の第23回目を配信いたします。今回は、Uber Japan株式会社より、APAC採用マネージャーの新村 見二氏をゲストにお迎えします。

「ぶっちゃけ外資系トーク」は、キャリア再構築に悩むミドル世代や子育て世代に対し、具体的な事例やリアルな情報提供を通じて、外資系企業での「戦略的かつ等身大な働き方」を模索する手助けをすることを目的とした人気シリーズです。

■ エージェントとインハウス、双方の視点で語る「グローバル採用」と「チームビルディング」

今回のイベントでは、B2BおよびB2C領域における採用のプロフェッショナルとして、多角的な視点を持つゲストのキャリアに焦点を当てます。ゲストの新村氏は、採用エージェントと企業内人事（インハウス）の両面で支援を行い、ソーシングから選考・入社までのプロセスを一貫して担当されてきました。これまでにB2B・B2C双方の著名なグローバル企業を経て、IT・ソフトウェア業界や小売業界におけるインハウス採用を経験。現在はUber Japan株式会社にてAPAC採用マネージャーとして多国籍・多文化チームを率い、モビリティ事業の採用を牽引しています。

本配信では、異なる業界や企業文化を渡り歩いてきた新村氏に、多国籍チームをマネジメントする際のリアルな課題ややりがい、そして変化の激しいグローバル環境でキャリアを築くための「適応力」と「攻めの姿勢」について語っていただきます。外資系企業への転職や、グローバルな環境でのリーダーシップに関心のある方々にとって、具体的なヒントが得られるランチタイムのイベントです。

■ ぶっちゃけ外資系トーク Vol.23 「BtoBとBtoCでは全く違う？外資系企業でのリアルな働き方」

【日 時】 2026年2月16日（月）12:00-13:00

【参加方法】 X (旧Twitter）スペース https://twitter.com/i/spaces/1MYxNlMeNpnGw(https://twitter.com/i/spaces/1MYxNlMeNpnGw)

【参加費】 無料

【ゲスト】 Uber Japan株式会社 APAC採用マネージャー 新村 見二氏

【ファシリテーター】

Plug and Play Japan株式会社 タレントアクイジション シニアアソシエイト 和田 真知氏

ランスタッド株式会社 人事本部タレント部長 西野 雄介

