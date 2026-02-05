ウルトジャパン、アイシン製品の取り扱いを開始

ウルトジャパン株式会社

ウルトジャパン株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長：永田 裕介 以下、ウルトジャパン）は、お客様のニーズにより幅広くお応えするため、株式会社アイシン（愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝 以下、アイシン）の製品の取り扱いを開始いたします。

第一弾として、アイシンブランドのジャンプスターターの販売を開始し、今後も取り扱い製品を順次拡大してまいります。

本提携により、アイシンの高い技術力・製品力と、ウルトジャパンが構築してきた国内販売ネットワークを融合させ、より多彩な製品ラインナップをお客様にお届けします。

これにより、さまざまな現場で求められるニーズに対応し、さらなる付加価値の創出を目指してまいります。

ウルトジャパンはこれからも、ドイツ発のグローバルパートナーとして、お客様のPSHE（生産性・安全性・健康・環境）の向上に貢献する製品・サービスを提供し続けます。

───────────────────────────────────

■ウルトグループ

ドイツ・バーデンヴュルテンベルク州、キュンツェルザウにあり、組み立ておよび締結材料の開発・製造・販売における国際的なリーディングカンパニー。世界86ヶ国、420社以上のグループ企業を傘下に持ち、2025年売上高207億ユーロ（約3兆8,156億円）、従業員数は86,415人。ウルトジャパン株式会社はウルトグループの日本法人として、自動車をはじめ住宅・建設・運送・金属・電機などの事業分野において、組立部品・メンテナンス・修理用品などの製品を展開しています。

■本リリースに関するお問い合わせ先

ウルトジャパン株式会社 社長室コーポレートコミュニケーション

【E-mail】pr@wuerth.co.jp