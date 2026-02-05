株式会社SU-BEE

石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、近江町市場の目の前にある”かなざわはこまち”で展開する、細巻き寿司を自分の手で完成させて食べる体験型レストラン「Coil(コイル)」を隣接区画へ拡張し、約100席の大型店舗として、2026年2月7日(土)にリニューアルオープンします。細巻き寿司を“自分で巻く”体験に加え、自分で点てる抹茶体験、カジュアルにくつろげる新スペースなど、日本食を能動的に味わうコンテンツを拡充。国内外の観光客の利用を想定しつつ、北陸3県（福井・石川・富山）在住者向けに2月7日(土)～3月31日(火)まで「おかもちセット」\1,000引きキャンペーンを行い、来客の場やハレの日の利用を後押しします。

背景・目的

和の体験型レストラン【Coil (コイル)】が拡張リニューアル！巻いて、点てて、盛り付けて。“日本を体験する食事”を、もっと多くの人へ。

石川県は金沢を中心に、国内外からの来訪が多い観光地です。旅先での食体験は、滞在の印象や満足度を大きく左右します。観光客には「石川らしさ」を五感で味わえる場を。地元には来客時やハレの日に選びやすい場を。旅の需要と日常の需要をつなぐ拠点づくりが求められています。Coilは、寿司づくりや抹茶体験など、「食べる」だけで終わらない体験設計を強化します。金沢での滞在価値を高め、周辺エリアへの回遊や地域での消費につながるきっかけをつくります。あわせて北陸の生活者にも利用機会を広げ、県外ゲストを招く場としても選ばれることで、地域内外の交流を促すことを目的とします。

主力メニュー「おかもちセット」

「石川らしさ」を五感で味わえる場を提供します。席数は約100席に拡張。

リニューアル後の主力メニュー「おかもちセット：\4,200(税込)」は、約60種類のネタから5種を選び、細巻き寿司を自分で巻く、軍艦巻きに盛り付ける体験を軸に、抹茶を自分で点てる工程までを一つにまとめたセットです。寿司の具材は海鮮に限らず肉・野菜系も含めて選択可能です。

これまでのセットは「細巻き寿司＋天ぷら」を中心に、具材の皿数などで内容を選ぶ構成が主でした。今回の「おかもちセット」では、寿司づくりに加えて複数の“和の体験”をセット内に統合し、初めての来店でも日本の食文化を一度に体験できる内容を実現しました。

おかもちセット：\4,200(税込)

細巻き寿司を自分で巻いて楽しめる、Coilのメインセット。細巻き寿司・軍艦巻き・天ぷらに加え、抹茶を自分で点てて味わう体験つき。寿司ネタは約60種類から好きなもの(5種)を選べます。

＜セット内容＞

・自分で点てる抹茶

・細巻き寿司

・軍艦巻き寿司

・天丼

※寿司ネタはお好きなものを5種類選べます

※追加オプション(ネタ・シャリ追加等)も豊富にご用意

北陸3県優待キャンペーン

Coilはこれまで、国内外の観光客を主な利用者としてきました。リニューアル後も同様に、石川県を訪れる方々にご利用いただくことはもちろん、北陸で暮らす方にも「来客時に選べる店」「ハレの日に使える体験」として活用いただくことを目的に、北陸3県在住者向けの優待キャンペーンを実施します。県外からの家族・友人を招く場や、記念日・お祝いなどの集まりで、地元の方が“日本の食体験”を共有できる機会づくりを意図しています。

＜キャンペーン内容＞

・対象者：北陸3県（福井・石川・富山）在住者

・期間：2026年2月7日(土)～3月31日(火)

・内容：主力メニュー「おかもちセット」を\1,000円引きで提供

対象者が在住であることを確認できるものの提示により適用し、観光で訪れる同行者と一緒の利用も想定しています。これにより、観光需要に加えて地元利用の接点を広げ、金沢滞在の価値向上と地域内外の交流促進につなげます。

金沢細巻き寿司とは

金沢細巻き寿司は、日本の伝統的な「細巻き寿司」「天ぷら」「茶」を現代的なビジュアルに落とし込み、視覚・味覚・そして体感できるメニューです。Coilでは、新鮮な魚介類や肉・野菜など約60種類の中からお好きなネタを選び、ご自由に細巻き寿司・軍艦巻きを盛り付けお召し上がりいただく体験型の手巻き寿司を提供しています。ここ金沢の街で昔から親しまれてきた「細巻き寿司」を、「自分の手で完成させて食べる」という体験をお楽しみください。

■Coil (コイル)

"手巻き寿司専門店 Coil(コイル)は、金沢市の「かなざわはこまち」2Fに位置する、体験型の創作和食レストランです。 日本の伝統的な「細巻き寿司」をメインに、天ぷらや日本茶体験を現代的なスタイルで楽しむことができます。 特に、金沢で古くから愛される手巻き寿司を自分で完成させる体験は、観光客にも人気です。リニューアルに伴い、抹茶を贅沢に使用したカフェメニューや、 利き酒・利き茶スタンド、地元の食材と伝統の技を最大限に活かしたメニューなど、 より深く日本文化を体感していただける空間へと生まれ変わりました。ランチからディナーまで、石川や金沢ならではのグルメを楽しむことができ、観光途中の立ち寄りにも最適。トリップアドバイザー「トラベラーズチョイスアワード2024・2025」2年連続受賞。



店舗名： Coil (コイル)

所在地： 石川県金沢市袋町1-1 かなざわはこまち2F

※JR北陸新幹線 金沢駅 徒歩15分

電話番号： 076-256-5076

営業時間： 11:00～21:30 ( L.O 21:00 )

URL： https://coil-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/coilofficial/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3MRurW9

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mrjTOu_4czY ]

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業