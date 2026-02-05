大人もこどもも、学んで遊べる、鉄道ワンダーランド「小倉工場鉄道ランド」で楽しい時間を過ごしませんか？（3月7日出発※3月1日予約締切、3月20日出発※3月15日予約締切）
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
お子さまにも大人の方にも大好評の「小倉工場鉄道ランド」（小倉総合車両センター：北九州市小倉北区）は、特別ツアーでないと入場することのできない施設です。この「小倉工場鉄道ランド」へご案内する特別ツアーを発売いたします。
皆さまのお越しをお待ちしております！
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
「小倉工場鉄道ランド」メニュー紹介■「工場見学」「車内放送体験」「制服試着体験」など、魅力的な体験メニューをご用意！
※工場見学のイメージ
※工場見学のイメージ
※車内放送体験のイメージ
※制服試着体験のイメージ
「車内放送体験」では、実際の車両（キハ40形）を利用し、現役の乗務員が放送のお手伝いをしま
す。
■１コイン（500円）で体験できるメニューをご用意！
「配線作業体験」・・・ドライバーを使って正しく配線を繋げて、ライトを点灯しよう！
その他にも技術体験メニューをご用意しております。
※配線作業体験のイメージ
■昼食は、現役の社員食堂「つばめ食堂」で召し上がれ♪
“カレー”と“うどん”をセットにしてご用意（お子さまはミニうどんとおにぎりのセットです。）
※つばめ食堂のイメージ
※大人用昼食のイメージ
ツアー概要
１．博多駅発着！「特急 かわせみ やませみ」特別運行 小倉工場鉄道ランド特別ツアー
（１）出発日：2026年3月7日（土）※日帰り
（２）最少催行人員：1名
（３）発着駅：博多駅
（４）旅行代金：
大人 11,000円（お一人様あたり/税込）
こども 4,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生
※幼児（3歳未満）で座席・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。
※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（座席・食事なし）でご参加いただけます。
（５）行程：
（６）ポイント：
■鉄道ランド行きツアー専用列車で、小倉工場鉄道ランドへ直接乗り入れを体験！ 列車に乗ったまま、小倉総合車両センターへ入場します。
普段見ることのできない車窓からの景色に入場前からワクワク！ドキドキ！
※「特急 かわせみ やませみ」での運行を予定。（運行状況により、他車両での運行となる場合がございます。）
２．小倉総合車両センター集合・解散 小倉工場鉄道ランド特別ツアー
（１）出発日：2026年3月7日（土）※日帰り
（２）最少催行人員：1名
（３）発着地：小倉総合車両センター
（４）旅行代金：
大人 4,000円（お一人様あたり/税込）
こども 1,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生
※幼児（3歳未満）で食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。
※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（食事なし）でご参加いただけます。
（５）行程：
（６）ポイント：
■小倉総合車両センターの駐車場を無料で利用可能！
収容台数：100台（予約不可・先着順）
３．小倉駅発着！ツアー専用列車での乗り入れ体験！ 小倉工場鉄道ランド特別ツアー
（１）出発日：2026年3月20日（金・祝）※日帰り
（２）最少催行人員：1名
（３）発着駅：小倉駅
（４）旅行代金：
大人 6,000円（お一人様あたり/税込）
こども 2,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生
※幼児（3歳未満）で座席・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。
※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（座席・食事なし）でご参加いただけます。
（５）行程：
（６）ポイント：
■鉄道ランド行きツアー専用列車で、小倉工場鉄道ランドへ直接乗り入れを体験！ 列車に乗ったまま、小倉総合車両センターへ入場します。
普段見ることのできない車窓からの景色に入場前からワクワク！ドキドキ！
※813系電車での運行を予定。（運行状況により、他車両での運行となる場合がございます。）
予約方法
（１）予約開始日時：2026年2月6日（金) 9：30～
（２）インターネット予約（クレジットカード決済限定）
JTB-BÓKUN予約サイト
１.3月7日（土）出発・博多駅発着
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1143273
２.3月7日（土）出発・小倉総合車両センター集合・解散
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1143307
３.3月20日（金・祝）出発・小倉駅発着
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1143340
ツアーに関するお問合せ先
ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489
営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業
※当ご案内からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。