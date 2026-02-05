よもぎ蒸しサロン「よもぐるみ」大阪・桃山台に新店舗オープン！

株式会社眞誠

オーダーメイド調合よもぎ蒸し専門サロン「よもぐるみ」は、2026年2月11日に大阪府豊中市に「よもぐるみ桃山台店」を新たにオープンすることをお知らせします。滋賀県を中心に展開してきた当サロンにとって、大阪エリア2店舗目となる今回の出店は、大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行電鉄「桃山台駅」から徒歩7分と、御堂筋線沿線からのアクセスの良さが魅力です。敷地内には無料駐車場も完備しており、電車でも車でも気軽にお越しいただける立地となっております。

【オープン記念キャンペーン】先着30名様限定で無料体験実施中

桃山台店のオープンを記念して、先着30名様に名物「地獄の滝汗ブレンド」のよもぎ蒸し体験を無料でご提供いたします。通常初回価格5,980円(税込)相当のコースを無料で体験できるこの機会に、ぜひ話題のオーダーメイド調合よもぎ蒸しをご体感ください。

対象: 先着30名様 (お一人様1回限り)

内容: 地獄の滝汗ブレンド よもぎ蒸し体験 (通常初回価格5,980円相当)

予約方法: 公式LINEにて受付

期間: 定員に達し次第終了

「よもぐるみ」について～40代・50代女性に支持される理由～

「よもぐるみ」は、「芯から温め、めぐりを整える」をコンセプトに掲げるよもぎ蒸し専門サロンです。現在、滋賀県に2店舗(彦根店・八日市店)、大阪府に2店舗を展開し、40代・50代の女性を中心に幅広い年齢層から支持を集めています。

当サロンは「おしのびサロン」として、人目を気にせずリラックスできる完全予約制・個室空間を提供。日常の喧騒から離れ、自分だけの特別な時間を過ごしていただけます。冷えや巡りの悪さ、首肩のこり、重だるさ、顔のたるみなど、年齢とともに気になる不調を抱える多くの女性が、当サロンのよもぎ蒸しで心身のリセットを体感されています。

「よもぐるみ」が選ばれる3つの理由1. お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイド調合

「よもぐるみ」最大の特徴は、お客様一人ひとりの体調や悩みに合わせたオーダーメイド調合です。一般的なよもぎ蒸しサロンでは既製のブレンドを使用することが多い中、当サロンでは丁寧なカウンセリングをもとに、その日のお客様の状態に最適な薬草を選定。その場で石臼を使って薬草を直挽きブレンドする本格派のよもぎ蒸しは、他では体験できない贅沢なひとときを提供します。

体質や悩みは一人ひとり異なります。だからこそ、画一的なアプローチではなく、その方だけのための特別なブレンドをお作りすることで、より高い満足度と効果実感をお届けしています。

希少な国産100%・有機JAS認定の薬草を使用

素材へのこだわりは、「よもぐるみ」の品質を支える重要な柱です。使用する薬草は国産100%にこだわり、日本でわずか5%しかないと言われる有機JAS認定農園で栽培された希少な生薬も採用しています。

さらに、300年以上の歴史を持つ漢方のパイオニアである薬学博士のアドバイスのもと、独自のオリジナルブレンドを開発。伝統的な知見と現代の健康ニーズを融合させた、当サロンならではの調合レシピが完成しました。安心・安全な素材を使用することで、お客様に心から安らげる時間を提供しています。

完全予約制・個室空間の「おしのびサロン」

当サロンは、完全予約制・個室空間にこだわった「おしのびサロン」として運営しています。他のお客様と顔を合わせることなく、プライベートな時間をお過ごしいただけるため、「自分だけの隠れ家のようで通いやすい」というお声を多数いただいております。

忙しい日常から離れ、誰にも邪魔されない静かな空間で、心身ともにリセットする。そんな特別な体験を、当サロンは大切にしています。

名物「地獄の滝汗ブレンド」とは

サロンの看板メニューである「地獄の滝汗ブレンド」は、「熱が汗が巡りがすべてを変える」をテーマに、結果重視で開発されたスペシャルブレンドです。その名の通り、圧倒的な発汗体験が特徴で、「こんなに汗をかいたのは初めて」「体が軽くスッキリした」「顔色が明るくなった」「今までのよもぎ蒸しの中で一番体感がよかった」など、多くのお客様から驚きと喜びの声が寄せられています。

施術の流れは、まず炭酸足湯で足元からじっくりと温めることからスタート。その後、40分間のよもぎ蒸しで芯から発汗を促します。この2段階のアプローチにより、体の深部まで温まり、普段なかなか汗をかけない方でも、滝のような発汗を体感いただけます。

冷えや巡りの悪さ、首肩のこり、重だるさ、顔のたるみなど、年齢とともに気になる悩みを抱える方から絶大な支持を得ており、初回体験価格5,980円(税込)で気軽にお試しいただけます。

【桃山台店 店舗概要】

店舗名: よもぐるみ桃山台店

所在地: 〒560-0085 大阪府豊中市上新田3丁目2-7 ハイツ幸和207号室

電話番号: 080-6093-9949

営業時間: 11:00～21:00

定休日: 月曜日

アクセス:

電車: 大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行電鉄「桃山台駅」より徒歩7分

車: 敷地内無料駐車場あり

予約方法: 公式LINEより完全予約制

【既存店舗】

よもぐるみ彦根店(滋賀県): https://yomogurumi.com/access/hikone/

よもぐるみ八日市店(滋賀県): https://yomogurumi.com/access/youkaichi/

【今後の展開】

「よもぐるみ」は、今後も関西エリアを中心に、より多くの女性に「芯から温まる」体験をお届けできるよう、店舗展開を進めてまいります。オーダーメイド調合という独自の強みを活かし、一人ひとりのお客様に寄り添ったサービスを提供し続けることで、よもぎ蒸し業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【お客様からのお問い合わせ先】

公式サイト: https://yomogurumi.com/(https://yomogurumi.com/)

ご予約: 公式LINE または お電話(080-6093-9949)にて承っております