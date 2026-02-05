みなかみを起点に、駅と地域を「学びのキャンパス」へ「地域まるごと学びの場」を創るリアル教室長募集

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎、以下「NIJIN」）が運営するオルタナティブスクール 「NIJINアカデミー」 は、JR東日本スタートアップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田 裕、以下「JR東日本スタートアップ」）との協業の一環として、東日本エリア、ひいては日本全国へ広がる 「地域まるごと学びのキャンパス」 の実現を目指し、まずは上信越エリアにおける 群馬県みなかみ町 を先行モデルとした運営パートナー 「リアル教室長」 の募集を開始いたします。

あわせて、本プロジェクトのビジョンや具体的な業務内容をお伝えする

「採用説明会兼ウェビナー」 を 2026年2月25日（水） に開催いたします。

■ 採用説明会兼ウェビナー開催概要

本プロジェクトにかける想いや、「リアル教室長」の具体的な役割、持続可能な運営モデルについてお伝えするオンライン説明会を開催します。

教育業界未経験の方や、キャリアチェンジを検討されている方のご参加も歓迎します。

NIJIN CITY

タイトル：（例）NIJINアカデミー×JR東日本 上信越から始まる「社会まるごと学びのキャンパス」構想と教室長の役割

開催日時：2026年2月25日（水）19:00～20:00

開催形式：オンライン（oviceメタバース校舎「NIJIN CITY」）

参加費：無料

内容：

・NIJINアカデミー×JR東日本スタートアップ 協業の全体像とビジョン

・上信越エリアにおける「社会まるごと学びのキャンパス」構想

・先行モデル「みなかみ」での展開イメージ

【トークセッション】

∟現役リアル教室長に聞くリアルな運営の実態（1日の流れ／子どもたちの変化／やりがい）

∟持続可能な運営モデル（収益イメージ）とサポート体制

・質疑応答

お申込み：https://minakami-rialteacher.peatix.com

■ 募集職種：「リアル教室長」について

みなかみ町視察訪問の様子

「リアル教室長」は、NIJINアカデミーの 地域拠点校 として、子どもたちの居場所と学びの場を運営するリーダーです。

駅という利便性の高い場所を拠点に、メタバース（オンライン）×リアル（地域） を融合させた、新しい学びの環境をプロデュースします。

今回は みなかみエリア での活動に意欲のある方を特に歓迎しますが、今後の上信越沿線での展開も視野に入れており、近隣地域からのエントリーも可能です。

教員免許は不要。週1日からの開校が可能で、ご自身の事業やライフワークと両立しながら、教育×地域創生 という社会課題に挑戦できます。

【主な業務内容と特徴】

● ハイブリッドな学びのハブ

子どもたちはメタバース校舎で質の高い授業を受けながら、リアル教室で交流や体験活動を行います。教室長はその場を見守り、伴走します。

● 地域とつながる探究学習（地域留学）

谷川岳をはじめとする自然、温泉、アウトドアなど、みなかみの地域資源を教材化。地域の人や企業と連携した、ここにしかない学びを創出します。

● 柔軟な働き方

週1日から開校可能。「まずは小さく始めたい」「既存施設の空き時間を活用したい」方も歓迎します。

● 安心のサポート体制

4週間の実習プログラム、オンデマンド研修、広報支援など、未経験でも安心してスタートできる体制を整えています。

【求める人物像】

・教育改革や不登校支援に関心・想いのある方

・「駅と地域を学びの場に変える」挑戦にワクワクできる方

・みなかみ町周辺にお住まい、または関わりたい方（U・Iターン歓迎）

詳細：https://www.nijin.co.jp/academy/teachers

■ 協業の背景：駅を入り口に、地域全体を学びのフィールドへ

クリスマスパーティーでの様子図形の秘密を探る！？

小中学校の不登校児童生徒数は約35万4千人と過去最多を更新しています（※）。

NIJINアカデミーは、「学校に行けない＝学びが止まる」社会を変えるため、オンライン×リアルを活用した新しい学びの選択肢を提供してきました。

一方、JR東日本スタートアップは、駅や鉄道インフラを 地域と人をつなぐ価値創造の場 へ進化させる取り組みを進めています。

両者の共創により、駅を「教室」、地域を「教材」、地域の人を「先生」と捉え直す

『地域まるごと学びのキャンパス』 を実現していきます。

まずは教育旅行の受入地としても知られる 群馬県みなかみ町 を先行モデルとし、新しい学びの場を共に創る仲間を募集します。

※文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査結果」

■ 代表コメント

株式会社NIJIN 代表取締役／NIJINアカデミー校長 星野 達郎

不登校は“問題”ではなく、子どもたちからのサインです。

必要なのは、元の学校に戻すことではなく、新しい学びの選択肢。

駅という最高の立と地域の力を借りて、世界一HAPPYな学び場を創ります。

この挑戦を、ぜひ一緒に進めてください。

JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 柴田 裕

駅は地域の玄関口であり、人が交わる社会の接点です。

ここから地域全体が学びの場になる未来を、まずは“みなかみ”から実現していきたいと考えています。

■会社概要

【株式会社NIJIN】

「教育から世界を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する“JAPAN EDUCATION COMPANY”。

オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」、教員研修プラットフォーム「授業てらす」、メタバース学童「NIJINアフタースクール」など、13の教育事業を展開。

所在地：東京都江東区常盤二丁目5番5号

代表取締役：星野 達郎

Webサイト：https://www.nijin.co.jp/

NIJINアカデミーは、2023年9月に開校した不登校小中学生向けオルタナティブスクールです。

全国42以上の都道府県から 650名超 が在籍。

「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的授業」「子ども主体のプロジェクト」を柱に、

在籍生徒の9割以上が出席認定を獲得 しています（2026年1月現在）。

学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

【JR東日本スタートアップ株式会社】

所在地: 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 7F

代表者: 代表取締役社長 柴田 裕

事業内容: 事業シーズや先端技術の調査・発掘、ベンチャー企業への出資及びJR東日本グループとの協業推進

URL: https://jrestartup.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NIJIN 担当：菊地

E-mail：seren.kikuchi@nijin.co.jp