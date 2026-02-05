静岡県内初、三島市が公式WebサイトにAI検索「Cogmo」を導入

株式会社アイアクト

生成AIと連携したAI検索サービス「Cogmo Enterprise 生成AI（コグモ・エンタープライズ）」を提供する株式会社アイアクト（本社：東京都港区、https://www.iact.co.jp/ 、以下、アイアクト）は、静岡県三島市（https://www.city.mishima.shizuoka.jp/、以下、三島市）の市公式Webサイトリニューアルに際し、2026年2月5日より、同サービスが導入されたことをお知らせいたします。静岡県内の自治体公式Webサイトへの導入としては初の事例となります。

導入の背景：10年ぶりの刷新で「市民を迷わせない」Webサイトへ

三島市では、2026年2月5日（木）午前10時に市公式Webサイトが全面リニューアルされました。10年ぶりとなる今回の刷新では、デザインやサイト構造の抜本的な見直しに加え、「初めてサイトを利用する人でも探している情報にスムーズにたどり着き、迷わずに目的を達成できること」を目指し、サイト内検索エンジンの再検討が行われました。

従来のサイト内検索エンジンでは、市民がなかなか目的のページにたどり着けない、運用面では検索精度のコントロールができないといった課題がありました。そこで、多くの自治体で導入実績があり、AIによる高度な回答生成とノーコードでの検索精度コントロールを両立する「Cogmo Enterprise 生成AI」の導入に至りました。

「Cogmo Enterprise 生成AI」が実現する新しい検索体験

- 文章のまま検索が可能「Cogmo」は、自然言語処理ができる AI検索ソリューションです。文章による直感的な検索が可能なため、適切なキーワードを考える必要なく、「予防接種の手続きを知りたい」「引っ越しの時に必要な書類は？」といった文章のまま検索することができます。- 市民の質問にAIが回答を提示ChatGPTと連携したRAG（検索拡張生成）機能により、AIがサイト内の複数ページから関連情報を抽出・集約して回答を提示。ユーザーは複数のリンクを確認することなく、即座に情報を把握できます。- ノーコードでの検索結果コントロールが可能「Cogmo」ではノーコードでの運用管理機能を提供しており、市の担当者が専門知識なしで検索精度を調整できるため、市民のニーズに合わせた迅速な情報更新が可能です。三島市公式Webサイトの検索窓イメージ

今後の活用支援について

本サービスの導入にあたり、アイアクトは最適な検索精度を実現するための初期調整・運用支援を行っております。また、導入後も引き続き充実したサポート体制を提供し、運用の定着と業務効率化を支援してまいります。

アイアクトは、情報の流通課題をAIテクノロジーで解決することをテーマに、今後も「Cogmo」シリーズの機能拡張とサービス向上を通じて、自治体や企業のAI利活用を促進し、社会全体の生産性の向上に貢献してまいります。

「Cogmo Enterprise 生成AI（コグモ・エンタープライズ）」

RAG型生成AIの決定版『Cogmo Enterprise 生成AI』は、アイアクト独自の工夫と9年の実績があるAI検索をベースに、ウソをつかない生成AIとしてご提供しています。RAG型ChatGPTの課題となる生成文の精度を管理・向上でき、PoCで終わらずお客様が納得して自社運用が可能。チャットではなく検索画面として提供することで、お客様の社内ポータルサイトに生成文回答と検索結果一覧を同時に提供し、業務効率化をご支援。また、複数のWebサイトや社内ポータルを対象に横断利用が可能、散在するドキュメントを自動で集約することで利用者の自己解決率向上や問合せ削減につながります。

URL：https://cogmo.iact.co.jp/

株式会社アイアクト

2016年からIBM Watson の9年以上の経験をベースに、AI検索・RAG型生成AI・AIチャットボット等のプロダクトを開発、SaaSサービスとして提供。顧客課題やニーズに応える提案・コンサルティングと確かなプロジェクトマネジメントを強みに、AIサービスの提供だけではなく伴走型で業務課題解決を継続的に支援します。

URL：https://www.iact.co.jp/