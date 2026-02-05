人気ラジオ番組「オールナイトニッポン」にてラジオ CM を放送開始

株式会社PILLAR

2026年2月6日(金)より、ニッポン放送の人気ラジオ番組「オールナイトニッポン」にて、当社の企業認知度向上を目的としたラジオCMの放送を開始いたします。まず2月には、当社の社名を印象的に伝えるコミカルな内容の 「ピラークイズ」篇 を放送いたします。さらに今後は、複数のシリーズを順次展開していく予定です。本ラジオCMを通じて、より多くの皆さまに当社への理解と親しみを深めていただけるよう努めてまいります。

■ラジオ CM の内容と特長

【CM ストーリー】タイトル：「ピラークイズ」篇 (２０秒)

https://vimeo.com/1159527536/548e046cdb?fl=tl&fe=ec(https://vimeo.com/1159527536/548e046cdb?fl=tl&fe=ec)

(クリックするとお聞きいただけます。)

本 CM は、クイズ形式の掛け合いによって社名「株式会社 PILLAR(ピラー)」を印象的に伝えつつ、流体制御技術や材料技術を軸とした製品を展開する企業としての専門性や親しみやすいイメージを、耳に残 るテンポで表現しています。

■ラジオ CM 放送概要

・番組名：オールナイトニッポン

・放送局：ニッポン放送（AM1242+FM93）

・放送開始日 2026 年 2 月 6 日(金)～ (終了時期：未定)

・放送曜日：金曜日 （パーソナリティ 霜降り明星）

・放送時間：25:00～27:00

※スマホやパソコンからは『radiko（ラジコ）』を通して、放送から７日間お聴きいただけます。

株式会社PILLARについて

当社は、1924年の創業以来、「流体制御技術」と「材料技術」を活用した当社製品・サービスを通して、CLEAN（環境）・SAFETY（安全）・FRONTIER（最先端技術への貢献）を軸に、グローバル社会の発展に寄与して参りました。当社の市場領域は多岐にわたり、半導体、エネルギー、化学、自動車、船舶、土木・建築、医療・医薬、電池などの分野に、独創的で高品質な製品を提供しております。

企業サイト：https://www.pillar.co.jp/ja/

本リリースお問い合わせ先

・ニュースリリース/広告に関して

株式会社PILLAR 総務人事部 総務グループ

TEL：06-7166-8281 (代表)