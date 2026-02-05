2/4（水）最終成果発表会を開催｜さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）

公益財団法人さいたま市産業創造財団

公益財団法人さいたま市産業創造財団（埼玉県さいたま市、理事長：中村雅範）は、2025年7月～2026年1月にかけて実施した市内スタートアップ支援事業「さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）(https://www.sozo-saitama.or.jp/scap/)」における成果発表を目的として、2月4日に「まるまるひがしにほん2階 東日本連携センター」にて最終成果発表会を開催しました。

SCAP採択スタートアップ5社

▼さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）概要

https://www.sozo-saitama.or.jp/scap/

「さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）」は、さいたま市内のスタートアップを対象に実施する短期集中支援プログラムです 。初開催となる2025年度は、応募総数32件から書類審査、プレゼン審査を経て選抜された採択スタートアップ5社を対象に、2025年7月～2026年1月の約7か月間にわたり集中支援を実施することで、採択者の掲げる定量目標の達成をサポートしました。

2026年2月4日（水）14:00～16:00｜最終成果発表会開催レポート

SCAP最終成果発表会は、さいたま市内外のサポーター（金融機関、大学、公的支援機関、メディア、事業会社など）に対して、SCAP採択スタートアップ5社のプログラム期間中の活動および成果を紹介し、地域のスタートアップ支援者とのネットワークを構築し、さいたま市内の創業機運を醸成することを目的として開催しました。

当日は会場（まるまるひがしにほん2階 東日本連携センター）に約30名のサポーターが来場し、下記内容でイベントを実施しました。

SCAP採択スタートアップ5社の最終成果

SCAPに対する採択者のコメント（採択者アンケートより抜粋）

2026年度のSCAPについて

基調講演（株式会社AIメディカルサービス 代表取締役 多田 智裕 氏）- 主催者挨拶｜会田 浩一（公益財団法人さいたま市産業創造財団 常務理事）SCAPの約7か月間のプログラム期間の終了にあたり、これまで支援にご協力いただいた市内外の金融機関、大学、企業支援機関などにあらためて謝意を示すとともに、SCAP卒業後の採択スタートアップ5社のさらなる事業成長に期待を寄せました。- 基調講演｜多田 智裕 氏（株式会社AIメディカルサービス 代表取締役）テーマ：埼玉から世界へ、累計138億調達したAIスタートアップの行動哲学多田氏が東大病院をやめて埼玉で開業医となり、その後株式会社AIメディカルサービスを立ち上げた創業ストーリー、現在に至るまでに直面した壁とそれを乗り越えたエピソード、累計138億円を調達するまでの道のり、これまで貫いてきた6つの行動哲学などを語るとともに、SCAP採択者やさいたまの起業家にエールを贈りました。- SCAP概要紹介｜小板橋 直也（SCAP運営事務局）今年度初開催となるSCAPでは、32社の応募者から選抜された5社を対象に、専任コーディネーターの左近裕子氏を中心とした伴走支援、15名のメンターによる個別課題に応じたメンタリング（全131回実施）、3回のセミナー（VC思考、スタートアップのリーガルリスク、新しい技術・ビジネスモデルを社会実装する方法）、最大50万円の補助金支給、展示会運営サポート、プレスリリースの配信代行、ウェブサイト制作支援など、採択者の定量目標達成へ向けて必要なサポートを提供しました。- SCAP採択者中間ピッチ｜採択スタートアップ5社SCAP採択スタートアップ5社より来場サポーターに対して、自社の事業内容やSCAP期間中の定量目標、プログラム期間中の活動および最終成果、今後の中長期的ビジョンについて発表するとともに、自社の事業成長へ向けてさらなる支援を来場サポーターに呼びかけました。- ネットワーキング（名刺交換）｜SCAP採択者、来場サポーター約30名SCAP採択スタートアップおよび来場サポーターがネットワークを構築し、採択者の事業推進へ向けたサポートなどについて活発な情報交換が行われました。[表: https://prtimes.jp/data/corp/135480/table/25_1_32d1f52dd9a7210e0cc458e5eb14d2bf.jpg?v=202602050521 ]- 経営・各ドメインの専門家による伴走型メンタリングが非常に実践的で、大きな価値を感じました。加えて、自治体ならではのネットワークを活かした支援も魅力的で、顧客紹介やミーティングへの同席など、事業を前に進める具体的なサポートを受けることができました。シード期のスタートアップには、ぜひ参加を勧めたいプログラムです。- 設定した目標に対して全面支援いただけました。具体的には、インサイドセールスやマーケティングオートメーションなど導入したい内容の構築、展示会の出展～アフターフォロー、メルマガやウェビナーなどのコンテンツ設計・改善などをメンターに伴走頂くことで、営業力の強化を実感できました。同期の採択者との切磋琢磨や、事務局の熱心なサポートもとても心強かったです。- 私はSCAPに参加することで社会実装という言葉を強く意識して行動することができました。おかげで2年連続埼玉CSUPを受賞することができました。良い商品があっても人に使ってもらうにはどうすればよいのか。集客はどのように行うのか。今自分にとっても必要な物はなんだろうか。ただ予算をもらうだけでなく、その使い方もアドバイスいただける・・・そんな唯一無二の伴走プログラムがSCAPだと思います。是非皆さんもSCAPに参加することで自分のビジネスを世界に発信してみてください。- イベント・講座開催、メディア掲載を達成し、受講生の満足度も高く手応えを感じました。特に良かったのはメンタリングです。多方面で活躍される皆様から、自分では出ない発想や今後の方針までアドバイスいただけました。事業規模や内容は違っても、同じ目標を持って進む同期メンバーの存在にも感謝しています。短期間で形にできたのは皆様のおかげです。ありがとうございました。- SCAPに採択された事がスタートでは無く、大会参加資格を得ただけです。そこからスタートし、最後の成果発表の日が一時通過点だと思いました。全ては自身の行動と思い付きをSCAPの方々に常に報告し相談する事で、同期との成果発表に大きく差が出ると感じます。折角のチャンスを１滴もこぼさない様に上手く連携して頂ければと思います。

2026年度SCAPは、5月頃の公募開始へ向けて現在企画中です（公募開始後にSCAP公式ウェブサイト(https://www.sozo-saitama.or.jp/scap/)にてお知らせします）。さいたま市内の成長意欲ある創業者の皆さまからの応募をお待ちしています。

【さいたま市産業創造財団について】

公益財団法人さいたま市産業創造財団は、さいたま市の特性を活かして、市内中小企業者及び創業者の皆様の支援を行うとともに、中小企業等に勤務する方の福祉向上を図ることにより、地域産業の振興及び豊かな市民生活の形成に寄与することを目的に、平成16年3月にさいたま市の100％出捐により設立、同年4月1日から本市における都道府県等中小企業支援センターとして事業を展開しています。

法人名 ：公益財団法人さいたま市産業創造財団

所在地 ：埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目4番3号 さいたま市産業文化センター4階

代表者 ：中村 雅範（理事長）

URL ：https://www.sozo-saitama.or.jp/