【本人コメントあり】東海オンエア発「リサイタルズ」の新曲MVが累計200万回再生を突破！

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之)は、所属クリエイター「東海オンエア」のメンバーであるエース(しばゆー)・スター(としみつ)・カリスマ(てつや)による音楽ユニット「リサイタルズ」の最新シングル『【助かった】助かった！マジでサンキューな！』のMV(ミュージックビデオ)が累計200万回再生を突破したことをお知らせします。

最新シングル『【助かった】助かった！マジでサンキューな！』の魅力とは

リサイタルズのメンバー：(左から)スター(としみつ)・エース(しばゆー)・カリスマ(てつや)

2025年12月30日に公開された本楽曲は、2022年8月に発表された『888月 ～夏にも程がある～』以来、約3年半ぶりとなる待望の新曲です。鳴り響くギターが強烈な印象を残す激しいサウンドを軸に、『リサイタルズ』のエネルギッシュな世界観が全編にわたって展開されます。全力で「ふざけ」を「表現」へと変える彼らの姿は、聴く者に「かっこよさ」の本質を突きつけます。

リリックは今作もエース(しばゆー)が担当し、ドープで遊び心あふれる言葉選びと、感情の振れ幅を感じさせるフレーズが縦横無尽に楽曲を駆け巡り、サウンドと絶妙に絡み合う仕上がりに。

ミュージックビデオでは、3人それぞれのキャラクターが際立つ演出にも注目です。「リサイタルズ」ならではの勢いとユーモアが詰め込まれた映像作品として、楽曲の魅力をより一層引き立てています。

「エース(しばゆー)」からのコメント

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wMsemPt98uU ]

いやー1ヶ月で1億再生くらい行くと思ってたんですけどね( ° ʖ °)

やっぱり全文英語で歌詞書いた方が世界に発信できるからよかったんですかね( ° ʖ °)

いやでも皆さんたくさん観ていただいて助かってますよ！

マジで助かった(^○^)

リリース楽曲一覧

『888月 ～夏にも程がある～』(2022年8月5日公開)

再生回数：1,616万回

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rwgA7mVXcM0 ]

『Choiced 漢 Soul feat. 木村昴』(2021年9月30日公開)

再生回数：821万回

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=bULTcUTZwKQ ]

『Dejavina (Japanese ver.)』(2021年3月19日公開)

再生回数：1,732万回

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=4aAtpQk1PAo ]

『俺らリサイタルズ』(2019年11月15日公開)

再生回数：2,729万回

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Bqwo_7QdmhQ ]



※再生回数は2026年2月現在

リサイタルズについて

東海オンエアから、エース(しばゆー)、スター(としみつ)、カリスマ(てつや)の目立ちたがり屋3人にて結成された音楽ユニット。エースによって紡がれる独特な世界観あふれる歌詞が話題を集め、これまでの楽曲のミュージックビデオのほとんどが1,000万回以上再生されるなど高い人気を誇っている。

東海オンエアについて

メンバー：(写真後列左から)しばゆー・としみつ・虫眼鏡、(写真前列左から)ゆめまる・てつや・りょう

愛知県岡崎市を拠点に活動する6人組YouTubeクリエイター。2013年より活動を開始し、2023年で活動10周年。動画クリエイターとして随一の企画力と個性の強いメンバーによる息のあった掛け合いが魅力のグループ。

個人の活動としては、アパレルブランドやホテルプロデュース、飲食店の経営、音楽活動(ソロ・ユニット)、書籍出版、ラジオパーソナリティなど多岐にわたる。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TokaiOnAir

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/