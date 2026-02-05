春風が運ぶ、いちごの香り。ホテル最上階からのオーシャンビューとともに心華やぐアフタヌーンティー

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張では、ホテル最上階に位置するペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」にて待ちわびた春を彩る『いちごアフタヌーンティーセット』を、2026年3月1日（日）～5月6日（水・休）までの期間限定で販売いたします。

ご好評いただいている「いちご＆あまおう」を主役にした贅沢な3段セットが、春の訪れを感じさせる装いへと衣替えします。3月からは不動の人気を誇る「スーパーシリーズ」はそのままに、ホテルニューオータニが誇る「スーパーシリーズ」やいちごスイーツをはじめ、シェフ自慢のセイボリーや季節のスープ、グラススイーツなど、心躍る春色スイーツが並びます。ホテル最上階からの眺望とともに、豪華な3段のアフタヌーンティーセットをお愉しみください。

絶景アフタヌーンティーセットで“いちごの王様”「博多あまおう」を味わい尽くす

ティースタンド上段

ティースタンドの上段では、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ“スーパーシリーズ”より2種類の食べ比べが叶います。糖度14度以上のみずみずしい静岡県産マスクメロンを贅沢にあしらった「スーパーメロンショートケーキ」と今が旬“いちごの王様”あまおうが主役の「新スーパーあまおうショートケーキ」が並びます。そのほか、和テイストの「あまおうロール」など鮮やかないちごスイーツに心ときめくひとときを。

ティースタンド中段

中段には、博多あまおうの果汁をたっぷり使用した「あまおうゼリー」や春らしい色味の「いちごパンナコッタ」など、見た目も華やかなグラススイーツにいちごが練り込まれたホテルメイドの「ストロベリースコーン」も！さらに、ひとくちサイズの「いちごのプティシュークリーム」や「カヌレ」が新登場し、充実メニューをご用意しました。

ボリューム満点！ホテル仕立ての贅沢セイボリーに、春らしいパフェまで

ティースタンド下段

下段には、シチリア伝統の揚げ菓子を大胆にアレンジし、燻製の香ばしさとレーズンの芳醇な甘みが織りなす大人の味わい「燻製ナッツとレーズンクリームのカンノーロ」に、春の香りを閉じ込めた香ばしい「桜海老と菜の花のキッシュ」、そしてミニサイズながら肉の旨みをダイレクトに感じる「和牛スマッシュバーガー」をり込みました。シェフのこだわりが細部にまで宿る、春らしいエッセンスを添えたセイボリーをご用意しました。

恋するミモザサラダ/カリフラワーポタージュ梅塩フライドポテト

さらに、見た目も鮮やかな「恋するミモザサラダや「カリフラワーポタージュ」、「梅塩フライドポテト」など塩味の効いたメニューもございます。そのほかには、なめらかないちご豆カンが層を成す「春色パフェ」「ショコラプレート」もご用意。最後のひとくちまで、華やかな味わいをお愉しみください。

その日の気分に合わせて、バリエーション豊富な紅茶でリラックス

春色パフェ/ショコラプレート

スイーツとの相性抜群な紅茶も厳選したアイテムも。インド3大銘茶のダージリン、アッサム、ニルギリのほか、さまざまなフルーツを混ぜた「フルーツガーデン」、季節のグリーンルイボスフレーバーティーなど全10種類以上を取り揃え、お好みの紅茶とのペアリングをお愉しみいただけます。さらに、ドリンクメニューを拡充し、ソフトドリンクのラインアップが充実しました。バリエーション豊かな飲み物をご堪能ください。

ホテル最上階からの絶景とともに優雅な午後のひとときを

地上100ｍに位置するホテル最上階のロケーションで、春のやわらかな陽光が差し込むの午後に、キラキラと輝く東京湾を一望しながら、極上の贅沢時間をお過ごしいただけます。お昼から夕方へ移ろう景色をお楽しみいただけるのもベイコートカフェの魅力のひとつ。天気の良い日には日本のシンボルでもある富士山が見えることも。

いちごアフタヌーンティーで春を迎えてみてはいかがでしょうか。

販売概要

[期間] 2026年3月1日（日）～5月6日（水・休）

[時間] 11:30～17:00（L.O.）

[場所] ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」 (24階)

[料金] 1名さま \6,600（120分制） / \7,150【窓側確約＆乾杯ドリンク付】（150分制）

※サービス料別

※画像は2名分のイメージです。

[お問合せ] Tel: 043-299-1850（ベイコートカフェ直通）

【メニュー】

カリフラワーポタージュ

恋するミモザサラダ

■ティースタンド

＜上段＞

あまおうロール

新スーパーあまおうショートケーキ

スーパーメロンショートケーキ

あまおうマカロン

いちごタルト



＜中段＞

あまおうゼリー

いちごパンナコッタ

いちごのプティシュークリーム

カヌレ

ストロベリースコーン クロテッドクリームとジャムを添えて



＜下段＞

燻製ナッツとレーズンクリームのカンノーロ

桜海老と菜の花のキッシュ

和牛スマッシュバーガー

***

梅塩フライドポテト



春色パフェ / ショコラプレート