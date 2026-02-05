発酵と熟成が響き合う一夜限りの饗宴「GINZA 豉 KUKI」× マンズワイン メーカーズディナー開催

マンズワイン株式会社ご予約はGINZA 豉 KUKI までお電話にてお願いいたします

マンズワイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島崎 大）は、ひかり味噌株式会社の子会社であるひかり発酵滋養株式会社が運営する日本料理レストラン「GINZA 豉 KUKI（ぎんざくき）」にて、発酵と熟成をテーマにしたメーカーズディナーを開催いたします。

イベント概要

開催日時 ： 2月26日（木）18：30～（18：00開場）

住所 ： 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5 4階

電話 ： 03-3572-5433

会費 ：\36,300（税込、サービス料込）

※ご予約・お問い合わせは店舗までお電話ください。

定休日 ： 第2・4月、日、祝日（夏季、GW、年末年始休みあり）

GINZA KUKI豉＆マンズワイン

信州味噌メーカー・ひかり味噌が営む「GINZA KUKI 豉（くき）」は、発酵と熟成をテーマに、日本料理の本質を現代的に表現する日本料理店です。

味噌や醤（ひしお）をはじめとする発酵調味料を料理の核に据え、素材の旨味を時間とともに引き出す料理と、日本の風土に根ざしたワイン造りを続けるマンズワインとの協演により、発酵が生み出す奥行きある味わいの新たな可能性を提示します。

当日はマンズワイン代表取締役島崎が登壇し、マンズワインの歴史、ワイン造りについてお話させていただきます。

島崎大プロフィール

1983年にマンズワイン株式会社入社。

1987年に渡仏し、ボルドー大学ワイン栽培醸造学研究所で研鑽を積み帰国後は日本の風土に根ざしたワイン造りに携わる。

2000年長期ビジョン策定プロジェクトに参加し、翌2001年に誕生した「ソラリス」ブランドの立ち上げに深く関与。

マンズワインの哲学を受け継ぎながら、次代へとつなぐワイン造りを続けている。

ご提供ワインとお料理（予定）

＊お料理＊

・先付け 母貝のすり流し 味噌エスプーマ うるい

・お造り 旬の鮮魚３種盛り あしらい一式

・お椀 お多福平貝 おこげ うぐいす菜 柚子

・焼き物 旬の鮮魚の味噌酒粕漬け焼き

・強肴 宮崎県産 尾崎牛のステーキ 蒸し百合根のマッシュ 木の芽 アスパラ菜

味噌だまり牛脂ソース

・食事 宮城県鳴子産ササニシキ 土鍋ご飯

・留椀 あおさ海苔 水菜 九条葱 銀座鼓特選 禅 熟成赤糀

・甘味 味噌アイス 抹茶の味噌カステラ いちご

＊ワイン＊

・ソラリス 千曲川シャルドネ メトッド トラディショナル ブリュット ナチュール２０１７

・ソラリス ル・シエル ２０２４

・ソラリス 千曲川シャルドネ 樽仕込み ２０２４

・ソラリス 小諸シャルドネ ヴィエイユ ヴィーニュ ２０２４

・ソラリス マニフィカ ２０１８

※当日の仕入れ状況等により、お料理およびワインの内容が変更となる場合がございます。

本件に関するお問い合わせ＆ご予約

GINZA豉KUKI

住所 ： 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5 4階

電話 ： 03-3572-5433

定休日 ： 第2・4月、日、祝日（夏季、GW、年末年始休みあり）

会社概要

会社名：マンズワイン株式会社

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1

設立：1962年

代表者：代表取締役社長 島崎 大

Webサイト： https://mannswines.com/

■勝沼ワイナリー

〒409-1306 山梨県甲州市勝沼町山400

TEL : 0553-44-2285

FAX : 0553-44-2835

■小諸ワイナリー

〒384-0043 長野県小諸市諸375

TEL：0267-22-6341（ショップ直通）

FAX：0267-22-6339