みなとみらいポイントアプリ　2月1日 リニューアル

三菱地所株式会社は、横浜・みなとみらいエリアで提供する「みなとみらいポイントアプリ」を2026年2月1日（日）にリニューアルいたしました。

本アプリは、みなとみらいエリアの「ランドマークプラザ」や「MARK ISみなとみらい」、「クイーンズタワーA」の約300店舗で使える「買い物や食事の会計の際にポイントがたまる公式アプリ」として2022年に誕生し、約35万人以上の方にご使用いただいております（2026年1月1日時点）。本アプリは、お買い物100円ごとに1ポイントがたまり、100ポイントを100円分と換算してお支払い時にご利用いただけるほか、限定クーポンやポイントアップキャンペーン、駐車場サービスなどの特典も提供してまいりましたが、この度、新たなロゴとともに、会員ランク制度やバッジなどの新機能を備えリニューアルいたしました。

みなとみらいエリアは観光やビジネスだけでなく、日常的なショッピングやお食事などにも使いやすい、生活利便性の高いエリアです。本アプリはユーザーの皆様の生活に寄り添い、まちとつながる架け橋になることを引き続き目指してまいります。

■アップデートした主な機能やサービス

みなとみらいポイントアプリ 新ロゴ

その他、クーポンやキャンペーン、駐車場優待、チェックイン機能など従来の機能も引き続きお使いいただけます。

■リニューアルに至った経緯

みなとみらいエリアは、就業者約15万人、エリア居住者約１万人、そして観光等で来街する方は年間約8,260万人以上（2024年時点、横浜市調べ）とされています。日頃より多くの方に愛され、日常的に使われるまちだからこそ「生活に寄り添い、街と繫がる架け橋」になろうと再出発しました。本リニューアルの大きな特徴は、「会員ランク制度」と「バッジ機能」の導入です。多くの会員ランク制度は、サービスと連動したお買い物を通じてランクを高めますが、本サービスはそれだけでなく「アプリを通じたまちでの体験や行動」による「バッジ獲得数」でもランクを高める仕組みになっています。「初めてのチェックイン」「初めてのポイント利用」など初めての体験のほか、毎年4月1日～翌年3月31日までの1年間において、「チェックインした回数」や「アプリを起動した回数」、「イベント等への参加回数」「まちに隠された『まち歩き二次元コード』の読み取り回数」などを達成することにより「バッジ」が獲得できます。

主な画面（左：ホーム／中央：バッジ獲得／右：マイページ）

■リニューアル記念「特別キャンペーン」・「ミッション」が発動！

この度のリニューアルを記念して2026年2月6日（金）から『総額200万ポイント山分けキャンペーン』と『お買い物ミッション』を提供します。エントリーや条件を達成するとクーポンを獲得いただけます。

・『総額200万ポイント山分けキャンペーン』

概要：対象期間中のキャンペーンエントリーと1回のお買い物で参加でき、総額200万ポイントを参加者で山分けします。

期間：2026年2月6日（金）～2月28日（土）

条件：開催期間中にキャンペーンへのエントリーとポイント対象店での1回以上のお買い物を実施

注意事項：

・詳細はアプリをダウンロード後、キャンペーンページからご確認いただけます。

・獲得ポイントは参加人数により変動し、1人あたりの上限獲得ポイント数は200ポイントです。

・獲得ポイントは、2026年3月中旬ごろにご提供予定です。

リニューアル 特別キャンペーン・『お買い物ミッション』

概要：対象期間中にポイント対象店4店舗でお買い物をすると、もれなく300円OFFクーポンを獲得いただけます。

期間：2026年2月6日（金）～2月28日（土）

条件：開催期間中にポイント対象店でお買い物を4回以上実施

注意事項：

・詳細はアプリをダウンロード後、キャンペーンページからご確認いただけます。

・クーポンは、達成者に順次ご提供予定です。

■会員ランク制度とバッジ機能

リニューアル お買い物ミッション

みなとみらいポイントアプリで新たに導入する会員ランク制度は、「累計の購入金額」か「バッジの獲得数」のいずれかでランクを上げることが可能です。ノーマル、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの5段階に分かれており、累計購入金額100万円または累計バッジ数が35個に到達すると、最高ランクのプラチナに到達します。シルバーランク以上は年1回の特典を獲得することができ、特典は今後さらに充実させる予定です。

会員ランク達成条件の累計期間は、4月1日～翌年3月31日までの1年間であり、毎年4月1日にはランク、累計購入金額、累計バッジ数、年間バッジがリセットされ、同日にランクに応じた特典が付与されます。

会員ランク制度のイメージ

バッジには「みなとみらいバッジ」と「年間バッジ」の2種類があり、それぞれ以下のようなコンセプトになっています。

『みなとみらいバッジ』…一度獲得すると永久的に持ち続けられるバッジ

・本会員登録、初めてのチェックイン、キャンペーンへの応募など

初めてアプリを使う体験で獲得できるバッジ（年度リセットなし）

・主に9つのお題があり、1つのお題に対して1つのバッジが獲得できます。みなとみらいバッジは最大で9個獲得できます。

『年間バッジ』…4月1日～翌年3月31日までの間で獲得するバッジ

・アプリの起動回数、チェックイン回数、お買い物回数など 1年を通じてアプリを使った体験の累計回数によって獲得できるバッジ（年度でリセット）

・主に9つのお題があり、お題ごとの累計回数により最大で5個のバッジが獲得できます。年間バッジは、9つのお題×5段階で最大45個のバッジが獲得できます。

バッジのイメージ

■みなとみらいポイントについて

みなとみらいポイントは、「ランドマークプラザ」、「クイーンズタワーAショップ＆レストラン」、「MARK IS みなとみらい」のポイント対象店舗でのお支払い時、みなとみらいポイントアプリのご利用またはご提示で、1回のお買い上げ金額100円（税込）につき1ポイントたまります。なお、一部対象外の商品やサービス、店舗がございます。

たまったポイントは、対象店舗にて100ポイントを100円分としてお支払い時にご利用いただけます（たまったポイントは次回お会計からのご利用となります）。また、ポイントの積立期間は毎年4月1日（入会初年度は入会日）～翌年3月31日、ポイント利用期間はポイントの積立期間とその後4か月間となります。

■ダウンロード方法

