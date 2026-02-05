子どもの希望と親の想い。その両方を叶える、池田屋ランドセル専用の「きせかえランドセルカバー」が新登場！　1月29日(木)より池田屋全店およびネットストアにて販売スタート

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：長岡 和久、以下 池田屋）は、自分のランドセルを好みのツートンカラーにアレンジできる池田屋ランドセル専用の「きせかえランドセルカバー」の販売を開始しました。

付け外しが簡単で、気軽にランドセルのカラーアレンジを楽しめる「きせかえランドセルカバー」が新登場。カラーは全11色、素材にはランドセル本体と同じ人工皮革を使用しています。違和感のない自然な装着感が特長で、毎日の通学でも安心して使える耐久性と防水性を備えています。

「かわいくしたい」「かっこよく使いたい」というお子さまの希望と、「できるだけ長く、飽きずに使ってほしい」という親御さまの想い。その両方を叶える池田屋オリジナルの新しいランドセルカバーです。

■ きせかえランドセルカバー

・全カブセ用

https://www.pikachan.com/products/detail/109

【素材】表面：人工皮革 ※反射材付き／裏面：ナイロン

【サイズ】縦：約48.4cm／横：約28.2cm

【重量】100g

・半カブセ用

https://www.pikachan.com/products/detail/110

【素材】表面：人工皮革 ※反射材付き／裏面：ナイロン

【サイズ】縦：約42.7cm／横：約28.2cm

【重量】90g

■池田屋ランドセルについて

・オンラインショップ

https://www.pikachan.com/

・池田屋ランドセル 全国展示会の開催地域などの詳細

https://www.pikachan.com/exhibition/

※ご予約は開催日の17日前より上記専用ページにて受付けをいたします （web受付のみ）。予約専用ページは、各会場の詳細ページよりご覧いただけます。