【Ｚ会の教室】「内申点＝テストの点数」という誤解を解く。新中2生・新中3生対象春の資料請求キャンペーンを2月2日（月）から3月21日（土）の期間限定で実施中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会エデュースは、新中2生・新中3生とその保護者さまを対象に、「Ｚ会の教室」の資料をご請求いただいた方限定で、高校受験の鍵を握る「評価の仕組み」を徹底解説した特典動画を視聴できる「春の資料請求キャンペーン」を2026年2月2日（月）より実施しています。

詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/juku/lp-jr/seikyucp-ka/?utm_source=web&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260205prtimes

多くの方が「内申＝定期テストの点数」と考えがちですが、現在の評価基準はそれほど単純ではありません。 そこで、よくある「内申への誤解」を解き、小手先ではない「本質的な評価の上げ方」を解説します。

目先の数字に一喜一憂するのではなく、難関校合格を見据えた「今あるべき学習姿勢」とは何か。内申を武器に変え、受験を勝ち抜くための指針をお伝えします。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 新中2生・新中3生向け春の資料請求キャンペーン

対象： 「Ｚ会の教室」の新中2生・新中3生向け資料をご請求いただいた方

プレゼント内容： 限定特別動画「10分でわかる！高校受験・大学受験を左右する「内申対策」で失敗しない方法」

視聴方法：お送りする資料に記載の二次元コードよりご視聴いただけます。

■特典動画の内容

内申への誤解を解き、小手先ではない「本質的な評価の上げ方」を解説。目先の数字に惑わされず、難関校合格から逆算して学ぶための正しい心構えをお伝えします。

【申込受付期間】

2026年2月2日（月）～2026年3月21日（土）

Ｚ会の教室・新中2・中3生向け春の資料請求キャンペーンサイト（https://www.zkai.co.jp/juku/lp-jr/seikyucp-ka/）より資料をご請求ください。

＜本件に関するお問い合わせ＞

「Ｚ会の教室」各教室までお問い合わせください。

https://www.zkai.co.jp/juku/map/